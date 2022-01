Medewerker shoarmazaak vrijgesproken van steken geweigerde klant

Voor de rechter was niet duidelijk of de man heeft gestoken (Rechten: RTV Drenthe / Kim Stellingwerf)

Een medewerker van een shoarmazaak in Meppel hoeft niet de cel in voor zijn aandeel bij een vechtpartij met een groepje jongeren in het centrum van Meppel. Justitie eiste twee weken geleden twee jaar cel (waarvan een half jaar voorwaardelijk) tegen de man uit Zwartsluis voor een poging tot doodslag, omdat hij een man in het gezicht zou hebben gestoken. De rechtbank heeft hem vrijgesproken.

Op 5 september 2020 wilde een groepje jongeren uit Wanneperveen ver na sluitingstijd wat eten in de shoarmazaak in Meppel. Vanwege de coronamaatregelen was de zaak rond middernacht dichtgegaan. De jongeren, die uit de kroeg kwamen, bonkten op de deur en op ramen van de grillroom om te laten weten dat ze erin wilden.

Vechtpartij

Drie medewerkers gingen naar buiten en daar ontstond een vechtpartij, waarbij over en weer werd geslagen en geschopt. Eén van de stappers liep een snijwond op in zijn gezicht. Dat ontdekte hij toen hij iets aan zijn gezicht voelde en dat onder het bloed bleek te zitten. Op dat moment zag hij de 51-jarige medewerker uit Zwartsluis wegrennen.

De medewerker was zelf ook gewond; zijn neus was gebroken. Hij ontkende dat hij had gestoken. In de rechtbank in Assen zei hij tijdens de rechtszaak twee weken geleden dat hij door de gebroken neus bijna stikte in zijn eigen bloed en met zijn handen zijn hoofd probeerde te beschermen. Hij heeft zelf ook aangifte gedaan tegen de Wanneperveners.

Litteken

Het Openbaar Ministerie vond dat uit de verklaringen die waren afgelegd door de mannen uit Wanneperveen, de collega's van de man en een taxichauffeur, genoeg bewijs kon worden gehaald dat de man uit Zwartsluis gestoken had. Omdat het slachtoffer een lelijk litteken aan de messteek heeft overgehouden, vond de officier van justitie dat de man uit Wanneperveen recht had op 9.000 euro schadevergoeding van de verdachte.

De rechtbank vindt dat uit de getuigenverklaringen juist niet op te maken is dat de 51-jarige medewerker van de shoarmazaak heeft gestoken; de verklaringen verschillen te veel van elkaar. Omdat tegen de mannen uit Wanneperveen aangifte is gedaan en zij ook als verdachte zijn gehoord kan de rechtbank "niet uitsluiten dat dit hun verklaringen heeft gekleurd", aldus de rechtbank.

De Wanneperveners moeten nog voor de politierechter verschijnen voor hun aandeel in de vechtpartij.

