Ruime nederlaag voor Falke en de Oranjemannen op EK handbal

Tommie Falke in actie in het oranjeshirt (Rechten: Piotr Matusewicz/Newspix via ZUMA Press)

De Nederlandse handballers hebben hun eerste wedstrijd in de hoofdronde van het EK verloren en daar kon ook de op het laatste moment ingevlogen Emmenaar Tommie Falke niets aan veranderen. Olympisch kampioen Frankrijk was in Boedapest duidelijk te sterk voor de ploeg van bondscoach Erlingur Richardsson: 34-24.

Frankrijk kende een bliksemstart en liep snel uit naar een 5-0-voorsprong alvorens Samir Benghanem raak schoot. De marge liep zelfs terug tot één treffer nadat doelman Bart Ravensbergen met een verre worp het lege doel van de Fransen had gevonden: 9-10. Na 23 minuten stond het zelfs weer gelijk na een doelpunt van Alec Smit: 12-12. Voor de rust liepen de Fransen echter weer weg: 15-12.

Slechte periode

Oranje startte slecht na de pauze. Binnen vier minuten liepen de Fransen weg naar 19-12. Die marge werd daarna even verkleind naar vier (20-16), maar dichterbij kwamen de Nederlandse mannen niet. Richardsson haalde vedette Luc Steins enkele keren naar de kant, mogelijk om de spelmaker te sparen voor het duel van zaterdag met Montenegro. Steins zag de Franse doelman Vincent Gérard, zijn ploeggenoot bij Paris Saint-Germain, tot man van de wedstrijd worden uitgeroepen. Topscorers bij Nederland waren Kay Smits en Dani Baijens met ieder vier treffers.

In de slotfase kwam curieus genoeg bij Nederland Gerrie Eijlers nog als doelman binnen de lijnen. De keeperstrainer, in 2020 gestopt als speler, verving reservedoelman Dennis Schellekens, een van de spelers die vanwege een positieve coronatest in quarantaine moest. Eijlers (41) was in zijn actieve loopbaan al goed voor 120 interlands. Ook Tommie Falke, die vanwege een coronageval gisteren bij de ploeg werd gehaald, mocht invallen en scoorde zowaar ook nog.

Nog drie duels

Nederland kwalificeerde zich in de voorronde dankzij overwinningen op gastland Hongarije en Portugal voor het eerst voor het hoofdtoernooi. De nederlaag in de poule tegen IJsland wordt meegenomen naar de hoofdronde waardoor Nederland na twee wedstrijden nu op nul punten staat. Er volgen nog duels met Montenegro, wereldkampioen Denemarken en Kroatië. De beste twee landen in deze groep plaatsen zich voor de halve finales.