Michael Brouwer: FC Emmen wil graag met me door en ik sta er zeker voor open

Brouwer kreeg in 21 competitieduels slechts 15 treffers tegen. Dat zijn er negen minder dan zijn naaste concurrent, de doelman van ADO Den Haag. "Wat het geheim is van onze verdediging? Communicatie en afstemming. We zijn daar vanaf dag één mee aan de slag gegaan en dat gaat nog steeds beter. Maar nog steeds is er ruimte voor verbetering, hetzelfde geldt voor ons aanvalsspel", aldus de doelman in FC Emmen Rood Wit TV.

Volgens Brouwer ligt daar ook de basis voor de huidige positie op de ranglijst. "Ik denk dat we staan waar we staan omdat we niet snel tevreden zijn. En we mogen ook nog niet tevreden zijn, want we zijn nog niet daar waar we willen zijn."

'Alles moet wijken voor dat ene doel'

Voor de 28-jarige Apeldoorner staat de tweede helft van de competitie dan ook volledig in het teken van dat ene magische doel: promotie. "Daar moet alles voor wijken. Natuurlijk besef ik dat mijn statistieken opvallen, ook in Almelo. Daar sta ik nog een jaar onder contract en gaat er na dit seizoen natuurlijk het één en ander veranderen nu trainer Frank Wormuth daar gaat vertrekken. FC Emmen heeft inmiddels aangegeven dat ze graag met me verder willen. Daar sta ik zeker voor open. Maar ik sta ook open voor andere dingen. Maar wel alles op zijn tijd. Eerst promoveren en dan gun ik mezelf de tijd om na te denken. Tot die tijd draait het bij mij maar om één ding en dat is met deze club terugkeren op het niveau waar het thuishoort."