Inwoners Witteveen vragen om nieuw bomenbeleid

Namens de inwoners van Witteveen, die al een tijdje vol verbazing de kap in hun omgeving volgen, spreekt Karen Pelder zich vanavond uit richting de gemeente. "Het onderhoud wordt willekeurig gedaan", licht ze toe. "Er wordt langs wegen gereden en besloten dat er wel wat takken af kunnen. Dat bomen om en om weg moeten of dat er op een open plek wel weer een boompje bij kan. Er zit geen structuur in en daarom ontstaan er achterstanden in het onderhoud wat meer kosten met zich meebrengt."

Flyers

In oktober werd door inwoners over de bomenkap in Witteveen aan de bel getrokken. Aan de J.B. Kanweg stonden 280 eiken aangestipt om te worden gekapt. Bewoners hingen flyers aan de bomen en spraken raadsleden over de gang van zaken omdat ze niet snapten waarom er gezonde bomen zouden moeten wijken. Een gesprek met de wethouder volgde naar tevredenheid.

Op die locatie zal nog steeds worden gekapt. Al laat Pelder weten dat het er waarschijnlijk wel minder bomen worden. "Aan het begin van de Kanweg zal niet worden gekapt, verderop wel. Daar is ook te veel schade aan de bomen. Mogelijk toch een klein succesje", zo noemt ze het.

Wethouder Jan Schipper van de gemeente Midden-Drenthe bevestigt dit. "Een gedeelte van de Kanweg zal eerst niet worden gedund, deze bomen kunnen nog een aantal jaren wachten voordat er weer dunning nodig is."

Beleid ontbreekt

Toch maken Pelder en haar medestanders zich zorgen om de bomen in de omgeving. Dat komt volgens haar vanwege missend beleid. "Het lijkt meer op een hap-snap-beleid. Mooie volgroeide bomen moeten wijken voor jonge boompjes. Ik heb beleidstukken gezocht, maar niets kunnen vinden dat gaat over bomen buiten de bebouwde kom."

Dat er geen strakke regels liggen, komt volgens wethouder Schipper doordat het huidige beheer planmatig wordt uitgevoerd. "Elke boom wordt visueel beoordeeld door erkende en gediplomeerde medewerkers. De aandacht gaat daarbij uit naar het garanderen van de doorrijhoogte, verwijderen dood hout en begeleiding van jonge bomen."

Met enige zorg kijkt Pelder naar andere plekken in de gemeente. "Nu wordt er ook aan de Wezuperweg gekapt, de weg die haaks ligt aan de J.B. Kanweg. Daar is niets over gemeld door de gemeente, alleen dat de weg is afgesloten. Ik hoop dat het met nieuw beleid straks in de hele gemeente beter geregeld is."

Ook raadsleden van de ChristenUnie, PvdA en GroenLinks gaven eerder al eens aan goed naar het groenbeleid te willen kijken.

