ACV vindt in Bentum opvolger voor Quispel

De rechtsbenige Arnoud Bentum begon met voetballen bij DWZ in zijn woonplaats Veendam. In de jeugd verkaste hij naar Veendam 1894, waar hij het eerste elftal bereikte. "Ik heb er in de derde en vierde klasse gevoetbald. Eerst was ik rechtsback, daarna rechtsbuiten en centrumspits." Nieuw-Buinen, destijds eersteklasser, werd de volgende club van Arnoud Bentum. Hij speelde er twee seizoenen in een systeem met twee spitsen en scoorde 25 doelpunten.

Bij Be Quick 1887 in Groningen ging Arnoud Bentum op Derde Divisie-niveau spelen. "Daar had ik een moeilijk eerste jaar door blessures. Het was kwakkelen." Een jaar later ging het in de hoofdklasse een stuk beter en stonden er 15 doelpunten achter zijn naam.

Vervolgens meldde Harkemase Boys zich bij Arnoud Bentum. "Dat vond ik een compliment. De afgelopen seizoenen hebben we zoals alle clubs door corona echter weinig gespeeld."

Dat hij nu voor ACV heeft gekozen, hangt samen met zijn werk. "Ik werk fulltime als sportdocent bij Jeugdzorg in Groningen en woon in Veendam. En dan is het pittig om steeds de reis naar Harkema te maken. Assen ligt wat dat betreft gunstiger."