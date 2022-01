Raadsmeerderheid stemt nachtzorg op 't Ruige Veld in Rolde weg

De nachtzorg verdwijnt in de toekomst van zorglocatie 't Ruige Veld in Rolde. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad van Aa en Hunze stemde vanavond tijdens de raadsveradering in met het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om alleen nog dagbesteding toe te staan.

Dat betekent dat er een streep gaat door tachtig geplande woonzorgplekken op het terrein. Een miljoenenstrop, volgens zorgorganisatie Phusis, de gebruiker van het terrein, en de eigenaren van 't Ruige Veld. Al voor de raadsvergadering lieten zij weten een gang naar de rechter en financiële claims voor te bereiden.

Overgangsrecht

Op 't Ruige Veld krijgen momenteel 24 cliënten van Phusis 24 uur per dag intensieve zorg. De kwetsbare bewoners van het complex kunnen volgens Phusis bij het verdwijnen van de nachtzorg niet zomaar ergens anders heen. Voor het type zorg dat de cliënten ontvangen is volgens de zorgorganisatie een lange wachtlijst.

De huidige bewoners hoeven niet per direct weg. Vanwege het zogeheten overgangsrecht mag er op 't Ruige Veld voor 24 personen nachtzorg plaats blijven vinden, ondanks de stemming van de gemeenteraad. Pas als er op de locatie een jaar lang geen zorg wordt verleend, vervalt dat recht en vanaf dan is 24-uurszorg volledig verboden.

Rust en natuur

Met uitzondering van coalitiepartij GroenLinks stemden alle raadsfracties in met het verdwijnen van de nachtzorg. Dat heeft volgens het college een positief effect op de rust in het bosrijke heidegebied. Dat is met name doordat er 's nachts minder verkeer tussen 't Ruige Veld en de naastgelegen Asserstraat plaats zou vinden, op het moment dat er geen cliënten meer op het terrein mogen overnachten.

Raadslid Rikus Harms (CGB) is benieuwd naar de huidige veiligheidssituatie op 't Ruige Veld. Daarbij verwijst hij naar een bericht uit de media van vorige week over een brandstichting op het terrein in Rolde, die plaatsvond in mei 2021. Burgemeester Anno Wietze Hiemstra deelt mee dat er vorige maand een tiental incidenten is geweest op 't Ruige Veld. Vanwege de privacy wil hij daar niet gedetailleerd op ingaan, maar er zou volgens de burgemeester onder meer sprake zijn geweest van drugsmeldingen, bedreiging en vernieling.

Claim van 6,5 miljoen

In verschillende brieven waarschuwden Phusis en de grondeigenaren de raadsleden deze week een laatste keer om niet in te stemmen met een wijziging van het bestemmingsplan. Hun schade zou oplopen tot 6,5 miljoen euro en de rekening daarvan willen ze presenteren aan Aa en Hunze, stelt hun advocaat. Dat bedrag is opgebouwd uit de kosten voor de opknapbeurt van de gebouwen op het terrein vorig jaar en het verwachte verlies aan huurinkomsten door het schrappen van de tachtig zorgwoningen.

Wethouder Henk Heijerman (Combinatie Gemeentebelangen) zegt tijdens de raadsvergadering op de hoogte te zijn van de claim, die voor hem niet als een verrassing leek te komen. "Daar waar sprake is van meningsverschillen is het heel voorspelbaar dat men probeert druk uit te oefenen door claims zwaar aan te zetten. Maar we moeten ons niet laten leiden door grote bedragen waarvan je zou kunnen denken: 'oei, dit wordt wel gevaarlijk", aldus de wethouder.

Op een vraag van PvdA-raadslid Henk Santes of de miljoenenclaims terecht zijn, kan Heijerman nog geen antwoord geven. "Daar is nog geen onderzoek naar gedaan en het is eventueel aan de rechter om daarover te oordelen."

