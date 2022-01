Kunstenares Nicole van der Veen uit Hijken droomt van een carrière als Tourpiemelpoetser

"Het triggerde mij gewoon enorm, toen ik het item bij de NOS zag", vertelt ze enthousiast. "Sport en iets maken, creatief, dat zijn beide dingen die ik heel graag doe. Dus ik dacht: hoe kun je nou meer in een kern van zo'n sportief evenement zijn, en dan ook nog eens op een creatieve manier?"

Tourpiemelpoetsers zorgen ervoor dat er op tv niets te zien is van piemel-tekeningen die grapjassen op het wegdek maken. "Er zijn natuurlijk heel veel filmbeelden ook van boven", legt Nicole uit. "En ze willen gewoon die elementen niet in beeld hebben. Dus het is de bedoeling dat je daar op een creatieve manier even vlot een leuk beestje, of een ander element van maakt. Met grote kwasten en een paar emmers, en weer door."

Een banaan op een fiets en een clown

Toen in 2009 de Vuelta door Hijken kwam, combineerde Nicole haar twee passies, schilderen en wielrennen, ook al even. Ze maakte een muurschildering op het café in het dorp. Dit jaar hoopt ze haar schilderkunsten in Frankrijk te kunnen tonen, als piemelpoetser, tijdens de Tour. Ze stuurde de tourorganisatie een brief. Mét bewijs! "Toen dacht ik dan doe ik er ook een plaatje bij, van: 'Kijk, ik kan het'. En toen ben ik hier onder een plaatselijk viaduct alvast wat piemels gaan transformeren in een banaan op een fiets. En een clown."

Maar dat ging niet meteen goed. De brief kwam niet aan bij de échte Tourorganisatie. Waarop Nicole verder ging speuren. En zo kwam ze via via achter de bedrijfsnaam van het bedrijf dat die piemels elke ochtend wegpoetst. "De volgende stap gaat zijn, dat ik hun ga benaderen", belooft ze.

Of de kunstzinnige piemels lijken op het werk dat ze normaal ook aflevert? "Nee, nee", zegt ze met een grote glimlach. "Ik ben voornamelijk portretschilder. Dat doe ik heel graag. Maar dit is gewoon iets waar je heel blij van kunt worden. Tenminste, ik wel."