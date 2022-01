Hunebedcentrum krijgt duizenden fossielen cadeau

"Ik word over veertien dagen tachtig jaar", legt Peter de Vries uit aan RTV Noord. "Tijd om na te denken. En omdat we er zoveel hadden, dachten we: waar kunnen we nou eens heen met dat spul? Tja. 'Waarom breng je het niet naar Borger?', suggereerde vervolgens iemand. Borger! Het Hunebedcentrum! Natuurlijk!"

Het bleek een goede keuze. "Nadat we contact hadden gemaakt, werden we er met open armen ontvangen. Ze hebben er kasten aangeschaft, waarbij wij welkom waren om alles neer te leggen waarvan wij dachten dat het interessant was." Iedere vrijdag rijdt het echtpaar van Sappemeer naar Borger om de 'waar' uit te stallen. "Familie bij familie en naam bij naam."

Of het Peter de Vries zwaar valt om de helft van z'n collectie af te staan? Nee, dat niet. Hij heeft er vrede mee. Sterker nog: "Omdat ik weet waar ze naartoe gaan en wat ze ermee doe. En als ze dan ook nog educatief gebruikt worden, ben ik al dik en dik tevreden. Want als het voor latere generaties nog van nut kan zijn, ben ik voldaan."

Juichkreten in Hunebedmuseum

"Fantastisch", reageert directeur van het Hunebedcentrum Harrie Wolters, die maar wat blij is met de donatie. "Want dit hadden we niet, terwijl we er wel naar op zoek waren. Dus toen we hoorden dat mensen in Sappemeer zochten naar een plek, was het wel even juichen. Kom maar langs!"

Wolters noemt de collectie heel bijzonder. "Dit is gedurende zestig jaar verzameld. Dit zijn allemaal fossielen die uit de ondergrond komen. Al die lagen zijn er nu inmiddels niet meer, dus als we dat nu zouden willen zoeken, dan zou dat nooit lukken. Als museum kan dit niet mooier."

Verzamelwoede

Hoe de verzamelwoede bij de familie De Vries zo uit de hand heeft kunnen lopen? "Nee", corrigeert De Vries, "hoe is het zo toegenomen, bedoel je. Het is zo'n prachtige hobby. Je bent altijd buiten, terwijl je zoekt in de natuur en in en op de grond. Dat ten eerste al. En als je daarnaast ook nog vondsten doet, dan is dat een bonus."

De De Vriezen zoeken op zandzuigerijen. Of het een verslaving is? "Het zoeken wel. Kijk, zo'n schip dat ergens zuigt doet dat van maandag tot vrijdag, maar is een woensdag later weer ergens anders. Vervolgens komt die een andere laag tegen, en dat kan net de laag zijn waar de mooiste fossielen inzitten. En dat kun je niet een paar maanden laten versloffen, want dan ben je die laag kwijt! Daarom gaan we elke week."

De Vries blijft overigens gewoon speuren naar fossielen. "Ja, daar gaan we mee door. Elke week. Zolang het kan, desnoods met de rolstoel, haha. Het contact met de mensen is fijn, het ontdekken van nieuwe dingen ook."