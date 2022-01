Aanmoedigingsprijs voor groene en circulaire projecten

Met 'circulair' wordt een gesloten kringloop bedoeld: producten en/of onderdelen ervan verliezen hun waarde zo min mogelijk. De Natuur en Milieufederatie (NMF) Drenthe laat weten de circulaire initiatieven en projecten te ondersteunen, omdat een circulair Drenthe uiteindelijk staat of valt met het aantal vernieuwende, maatschappelijke initiatieven van onderop. "In de Week van de Circulaire Economie gebeurt er al ontzettend veel voor ondernemers en overheden, maar eigenlijk nog heel weinig voor de koplopers onder onze inwoners," vertelt Emile Suringar, ontwikkelaar Circulaire Economie bij NMF Drenthe.

Niet wachten op Den Haag

Circulaire projecten die door inwoners worden opgezet zijn volgens NMF Drenthe op andere waarden gericht dan geld. Het gaat bij dit soort initiatieven vooral om het creëren van maatschappelijke meerwaarde. Denk bijvoorbeeld aan initiatieven om voedsel in een lokale, gesloten kringloop te krijgen, het delen van spullen, aan de totstandkoming van een gezamenlijke en eetbare pluktuin of aan initiatieven die werken aan afvalpreventie of recycling. "Ook kun je denken aan deelauto's, buurttuinen of een gezamenlijke gereedschapsschuur," somt Suringar op. "Of bijvoorbeeld Herenboeren Assen! Die staan zeker op de lijst genomineerden!"

"Als we honderd procent circulair willen worden, zullen we ook echt samen anders moeten kijken naar lokale oplossingen voor voedsel, mobiliteit en spullen," zegt Suringar. "Dat begint bij burgerinitiatieven, en daarmee hoeven we dus niet te wachten op Den Haag, de banken of de supermarkten! Daarom is het hoog tijd dat we groepen die zich hiervoor inzetten in het zonnetje zetten."

Waar begin je?

Maar waar begin je als je een circulair project in jouw buurt wil starten? Suringar geeft het advies om samen met vrienden of buren te verkennen of zij ook zin hebben om een duurzaam buurtinitiatief te starten. "Er is bijna altijd wel iets waar je allemaal enthousiast van wordt," vervolgt hij. "De eerste stappen verschillen per idee. Om daarbij te helpen kunnen initiatiefnemers contact opnemen via de site van Servicepunt Circulair of van Drenthe Deelt. Zij kunnen gratis en vrijblijvend ondersteunen. Bijvoorbeeld met kant en klare enquêtes, excursies, contact met je gemeente en het schrijven van een actieplan."

Week van de Circulaire Economie

Het winnende initiatief krijgt een aanmoedigingsprijs. Het mag zich het meest circulaire burgerinitiatief van Drenthe noemen en krijgt tijdens de Week van de Circulaire Economie aandacht via de mediakanalen van NMF Drenthe, de landelijke koepel van Natuur en Milieufederaties en het Servicepunt Circulair. Deze week vindt plaats van maandag 7 tot en met zaterdag 12 februari 2022 en is bedoeld om zoveel mogelijk mensen mee te nemen in de circulaire economie. "De jury bestaat uit drie circulaire aanjagers van de Natuur en Milieufederaties," licht Suringar toe. "We letten bij het toekennen van de award op een initiatief dat neergezet is voor de langere termijn, in hoeverre de activiteiten echt leiden tot consuminderen of het verlengen van de levensduur van producten door bijvoorbeeld reparatie. Het mooiste vinden we alternatieven van onderop die een serieus alternatief kunnen bieden voor bijvoorbeeld een ritje naar de winkel."

Aanmelden

Inwoners van Drenthe die hun project willen opgeven of die een relevant burgerinitiatief kennen, kunnen contact opnemen met Emile Suringar via e.suringar@nmfdrenthe.nl. Opgeven kan tot en met 31 januari 2022.

