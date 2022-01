Grote vogels spotten? 'Zeearenden hebben baat bij rust'

Bij de Mepper Hooilanden, een nat natuurgebied in de buurt van Meppen en Gees, laten twee zeearenden zich geregeld zien. Dit trekt veel veel bekijks. Hebben de vogels daar last van, wat is het risico van al die drukte?

De zeearend is iets vaker in Nederland te zien. Vorig jaar werden zeventien broedende zeearendenparen vastgesteld, terwijl er in 2014 maar vijf paar waren. Bij de Mepper Hooilanden vliegen er geregeld twee rond en dat is inmiddels bekend bij een groter publiek. Foto's en locatie worden inmiddels ook gedeeld op social media. Het aantal auto's dat parkeert op of naast het smalle weggetje bij het natuurgebied neemt toe.

De Mepper Hooilanden is een jong natuurgebied en in beheer bij Staatsbosbeheer. Er zijn veel watervogels; prooi voor de zeearend. Op de smalle verharde weg gelegen in het gebied rijden mensen heen en weer om een glimp van de zeearenden op te vangen. Een deel van de natte bermen is door de auto's tot modder gereden. "Het heen en weer rijden van die auto's past niet in een natuurgebied," zegt ecoloog Hans Dekker van de provincie Drenthe. "Ook kan dit de zeearenden verstoren. Het lijkt me dus een goed idee om de auto te laten staan en lekker te gaan wandelen. Hopelijk komt er een keer een parkeerterrein aan het begin van het gebied, zodat er meer rust komt in het gebied. Vogelliefhebbers kunnen dan daar hun auto parkeren."

Drents broedpaar

Als het tot broeden komt, dan zullen de zeearenden zich terugtrekken. "Mocht dit paar gaan broeden in Drenthe, dan zal dit het eerste paar van Drenthe zijn," zegt de ecoloog. Wel zit er een nest bij het Zuidlaardermeer, net over de grens in de provincie Groningen. "Ze zijn al anderhalf jaar aanwezig in onze provincie en we verwachten dit of volgend jaar hopelijk een nest met jongen." Een nest van de zeearend is snel verstoord, volgens Dekker. Daarom zullen er, zodra er een nest is gebouwd, waarschijnlijk maatregelen komen. "Denk aan het creëren van een bezoekersvrije zone, het ophangen van borden en het plaatsen van een beveiligingscamera," licht Dekker toe. "Als mensen dan toch de borden negeren kunnen er consequenties volgen, zoals een fikse bekeuring."

Stiekeme dieren

In de hele regio van Zuid- en Midden-Drenthe vliegt het zeearendpaar rond, maar ze zijn nog niet ergens permanent neergestreken. "Volgens mij zijn ze nog niet begonnen met het bouwen van een nest," vertelt Dekker. "Maar ze kunnen heel stiekem doen. We moeten geduld hebben waar en wanneer ze een nest hebben."

Wel zien, niet storen

Mocht je de zeearend wel willen zien zonder hem te storen let dan op het volgende. "Ga nooit van de paden af," waarschuwt de ecoloog. "Loop rustig en maak absoluut geen lawaai. Je bent een gast in de natuur, dus stel je nederig en rustig op, dan blijven de zeearenden namelijk ook."

