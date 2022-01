700 positieve coronatesten in Drenthe, een persoon overleden

Het aantal nieuwe positieve coronatests in Drenthe is in het afgelopen etmaal gestegen van 582 naar 700. Dat blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Een persoon uit de gemeente De Wolden is met het virus overleden.

Landelijk zijn nog nooit zijn zo veel positieve uitslagen van coronatests geregistreerd als tussen donderdagochtend en vrijdagochtend. Bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kwamen 57.549 meldingen van nieuwe gevallen binnen.

Het aantal positieve tests stijgt zo snel, dat de computersystemen het niet kunnen bijhouden. De achterstand is opgelopen tot ongeveer 30.000 positieve tests over vier dagen. Dit zijn besmettingen die in de afgelopen dagen zijn bevestigd, maar die nog niet konden worden geregistreerd. Op donderdag was de achterstand ongeveer 27.000 gevallen over drie dagen.

In Emmen zijn het afgelopen etmaal de meeste Drenten positief getest: 151. Assen volgt met 78 positieve tests. Of er ook mensen met corona zijn opgenomen in ziekenhuizen is niet bekend.

Aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en overlijdens met het coronavirus sinds 27 februari 2020 (bron: RIVM, 20-01-2022)

Gemeente Positieve tests Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 3380 (+43) 10 23 Assen 9108 (+78) 85 25 Borger-Odoorn 3536 (+32) 39 23 Coevorden 6199 (+45) 68 35 Emmen 18387 (+151) 231 97 Hoogeveen 9879 (+76) 101 48 Meppel 5440 (+74) 40 37 Midden-Drenthe 4623 (+38) 45 32 Noordenveld 4149 (+33) 41 28 Tynaarlo 4144 (+48) 31 26 Westerveld 2424 (+27) 23 23 De Wolden 4218 (+44) 44 32 (+1) Onbekend 516 (+11) 0 0

Landelijk

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 277.752 positieve tests. Met de achterstand erbij zou het werkelijke aantal gevallen boven de 300.000 uitkomen. Gemiddeld waren er in de afgelopen zeven dagen 39.679 positieve tests per dag. Ook dat is een nieuw record.

Het aantal sterfgevallen blijft dalen. In de afgelopen dag registreerde het RIVM dat twaalf mensen met een coronabesmetting zijn overleden. In de afgelopen zeven dagen zijn 58 coronasterfgevallen gemeld, gemiddeld zo'n acht per dag. Dat is het laagste niveau sinds 22 oktober.