David Haverdings staat te trappelen van ongeduld voor WK-debuut

"Het is natuurlijk wel heel bizar dat ik dit allemaal meemaak. Maar het is vooral heel leuk", reageert Haverdings. "Het is wel wennen, maar het komt eigenlijk allemaal een beetje vanzelf. Ik had dit natuurlijk niet verwacht voordat dit seizoen begon."

Uit voorzorg bij oma

Totdat hij dinsdag naar Amerika vertrekt, woont hij uit voorzorg bij z'n oma. Om besmetting te voorkomen wil hij zo weinig mogelijk mensen zien in deze coronatijd.

"Als ik op de een of andere manier corona krijg dan kan ik het vergeten. Dan kan ik niet eens op het vliegtuig stappen", licht Haverdings toe.

Snelle wedstrijd

Met vijftien zeges in z'n kontzak vertrekt Haverdings dinsdag naar Amerika. Daar ligt een relatief 'eenvoudig' WK-parcours op hem te wachten. Het is allemaal breed met snelle bochten. In Nederland noemen we zoiets bijna een wegkoers. Maar het WK-parcours is aardig leuk. Het hangt er natuurlijk vanaf wat het weer doet. Nu lijkt het erop dat het droog blijft en dan zal het een hele snelle wedstrijd worden."

'Een andere wedstrijd'

Hij gaat als topfavoriet van start. Toch houdt Haverdings een slag om de arm en zou hij ook kunnen leven met een andere kleur medaille. "Als je naar de rest van het seizoen kijkt ben ik favoriet. Maar met een jetlag, een lange reis en een eerste WK voor de meesten is het een hele andere wedstrijd. Dus het is allemaal anders dan anders."

Fris en gretig

Ondanks dat het einde van het seizoen nadert, is de 17-jarige inwoner van Zuidlaren nog fris en gretig. "Ik heb er vooral heel veel zin in. Van mij mogen we nu al weggaan. Het duurt allemaal wel lang. Maar dat gaat natuurlijk niet. Maar ik zie er heel erg naar uit", besluit Haverdings.