Restaurant De Bakker en de Schenker opent twee nieuwe vestigingen in coronatijd: in Meppel en Roden

"Als ondernemer kijk je altijd vooruit. Stilstaan is helemaal niets voor een ondernemer", vertelt ze. In coronatijd zijn restaurants veelal dicht geweest. "Dan ga je plannen maken, ga je klussen."

Maar dat De Bakker en de Schenker nu twee vestigingen opent, is ook gewoon puur toeval, benadrukt Vos. Het kwam allemaal ineens op haar pad. Al is de nieuwe vestiging in Roden wel een beetje coronagerelateerd. De eigenaren van de ijssalon in het pand waar het restaurant in komt, aan de Brink, besloten er mee te stoppen. "Dat was een mooie kans voor ons om erin te stappen."

Nieuw plein in Meppel

En in Meppel stond aan de Groenmarkt al een tijdje een pand leeg. Onderdeel van een nieuw appartementencomplex, aan een volledig nieuw ingericht plein. Even was het pand verkocht, maar daar zag de koper toch vanaf, waarna het weer te koop stond. Vos sprong er direct in. "Ik heb echt gekozen voor de plek", zegt ze. "Aan een opgeknapt plein." De Groenmarkt was tot maart vorig jaar namelijk nog een parkeerplek. Daar is met de komst van een parkeergarage verandering in gekomen. Die parkeergarage zit achter het pand waar het restaurant in komt.

"We krijgen er ook een megaterras bij", glundert Vos. "Echt heel groot." Daarmee verandert de oude parkeerplaats direct in een bijna vol horecaplein. "De letters worden nog even verschoven", lacht ze. Ze bedoelt op de zes verplaatsbare banken die op het plein staan. Samen vormen de banken het woord Meppel.

Ramen

Ze kijkt naar buiten in haar zaak in Assen, aan de Brink. "Ik ben blij dat de winkels alweer open mogen. Toen die dichtwaren was het echt heel saai buiten. Nu is er weer wat levendigheid." Maar de horeca is nog dicht. "Laten we hopen dat het snel verandert." Volgende week hoopt Vos namelijk de deuren van het restaurant in Roden te kunnen openen. "Als het kan." Half april volgt de opening van het restaurant in Meppel.

Naar buiten kijken. Dat kunnen de gasten in Assen maar al te goed. "We hebben hier al veel glas. In Meppel bestaat het pand eigenlijk alleen maar uit glas. Dat is wel heel bijzonder." Hoe anders is dat in Roden. "Dat is een veel ouder pand met nog hele kleine raampjes. Dat heeft ook wel weer wat.

Hout

Er zijn meer verschillen tussen de twee panden. In Meppel wordt het een gasloos restaurant. Maar er zijn ook overeenkomsten. Het interieur van de drie vestigingen gaat erg op elkaar lijken. "Ik houd heel erg van hout. De houten tafelbladen keren bijvoorbeeld ook terug in Roden en Meppel." En de smaak van Renate keert ook terug. "Ik richt het zelf helemaal in. Van de plantjes en de vaasjes tot de grote dingen." En de letterlijke smaak komt ook terug, want de menukaart in Assen, Meppel en Roden zijn hetzelfde. Gericht op lunch en diner. "Ik houd van planken. Van gerechten die mensen samen kunnen delen: sharing diner. Een fondue of borrelplanken bijvoorbeeld."

Het is overigens niet de eerste keer dat Renate Vos haar De Bakker en de Schenker uitbreidt. Zes jaar geleden begon ze met de zaak, twee jaar geleden nam ze de 'buurman' aan de Brink in Assen al over: Brasserie De Kroon. "Dat kwam ook plots op het padje. De eigenaar stopte. Hoe vaak krijg je nu de kans om de zaak naast je over te nemen?", zegt ze vol enthousiasme.

Maar na deze twee nieuwe zaken is het wel even welletjes. "Het moet ook organisatorisch te doen zijn." Een nieuwe zaak beginnen is leuk, maar als die eenmaal open is en goed loopt, is het nog leuker, aldus Vos.