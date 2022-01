Olympisch kledingfabrikant Van der Tuuk gaat niet mee naar 'corona-Spelen'

Van der Tuuk nam de beslissing om niet naar Peking af te reizen al weken geleden. "Als het daar uitbreekt, ben ik de superspreader en daarom lijkt het mij heel handig dat wij daar niet zijn", reageert Van der Tuuk. "Ik zit er niet op te wachten om zes weken in een coronahotel te zitten. Je moet in Nederland heel wat uitvreten om zolang in een gevangenis te zitten."

Extra pakken voor calamiteiten

Het betekent dat alle aanpassingen aan bijvoorbeeld de schaatspakken, tot in detail, nu in Nederland moeten worden gedaan. Daarom reist Van der Tuuk twee weken iedere dag, getest en wel, naar Thialf. Ook krijgen de schaatsers extra pakken mee naar China om calamiteiten op te kunnen vangen.

"Ik begrijp het wel", zegt Sven Kramer die aan zijn vijfde en laatste Spelen gaat beginnen. "China heeft hele strenge regels als het om close-contact gaat. Als hij aan al die pakken van allerlei sporters gaat zitten dan kan een hele ploeg eruit vliegen."

Hybride onderbenen

Grote revelatie van deze Spelen zijn de zogenaamde hybride onderbenen van het pak. Ze zijn gemaakt van een stof die zich aanpast aan de snelheid. "Daarmee hebben we iets gecreëerd dat bij 30 kilometer per uur en bij 90 kilometer per uur veruit het snelste is dat we ooit hebben gemaakt", verklaart Van der Tuuk.

Volgens regerend Olympisch kampioene op de 3.000 meter Carlijn Achtereekte voelt het een beetje aan als compressiekous. "Ik vertrouw op de deskundigen die zeggen dat het sneller is."

Sven Kramer vult aan: "Wij zijn altijd een beetje autistisch. Want in dat andere pak reden we ook hard. Maar het is denk ik een goede verandering geweest, maar of het revolutionair is dat weet ik niet. Het is natuurlijk altijd goed dat je blijft ontwikkelen maar of je nog hele grote stappen gaat maken dat weet ik niet en dat hoeft op zich ook niet. Maar het is natuurlijk sowieso fijn als je voordeel hebt ten opzichte van de concurrentie."

Achtereekte en Patrick Roest zullen tijdens de Spelen ook met speciale overhoezen rijden die aan het pak vast zitten om de luchtweerstand rond de enkels te verminderen.

Concurrentiegevoelige informatie

Van der Tuuk heeft wereldwijd een bijzondere rol in de ontwikkeling van sportkleding. Hoewel alle landen los van elkaar pakken testen en ontwikkelen, produceert de Assenaar voor heel veel verschillende landen de kleding. Zo maakt hij onder meer ook pakken voor de Noren, Zweden, Italianen en Chinezen. En dus beschikt hij over heel veel concurrentiegevoelige informatie uit het buitenland.

"Dat hebben we heel goed vastgelegd in keiharde contracten. Daarin staat dat je de kennis van het ene land niet mag delen met het andere land. Ik vind dat wat wij doen het beste is, maar dat vinden ze in Noorwegen ook. Dus dan denk ik: prima."

Olympische kledingpakketten

Ondertussen wordt in het magazijn in Assen hard gewerkt om alle Olympische kledingpakketten compleet te maken. Voor de winterspelen gaat het om zo'n honderd pakketten voor sporters, begeleiders en bobo's. "Sommige pakketten bestaan wel uit veertig items", zegt Marcel Radix uit Smilde.

Hij is al jarenlang verantwoordelijk voor de Olympische kleding en is nu alweer een half jaar zoet met deze klus rondom de winterspelen. Hij bemoeit zich ook met het ontwerp.

"Ik vind het zelf het mooiste pakket tot nu toe. Het donkerblauw komt overal in terug Ik denk dat dat een iets luxere uitstraling geeft en hoewel ieder item anders is, zie je wel in één oogopslag dat het om het Peking-pakket gaat", verklaart Radix.

Geen centrale pas-sessie

In verband met corona zorgt het bedrijf uit Assen nu ook voor de verspreiding van de kledingpakketten over het land. Normaal gesproken is er een centrale passessie op Papendal voor alle olympia-gangers. Daar hoort Radix ook altijd hoe de nieuwe kleding valt.

"Het maakt het ook veel makkelijker met passen en ruilen. En het is altijd een soort van feestje. Dan begint de reis voor de sporters en begeleiders ook alvast. En dat sfeertje ontbreekt nu.

Dronken worden

Komende woensdag vertrekt het eerste deel van de Nederlandse equipe naar China. Een week later volgt het tweede vliegtuig. Pas dan is de klus van Van der Tuuk geklaard. "Mijn vrouw Kaska heeft gezegd: als ze in het vliegtuig zitten ga ik dronken worden. En dat is best bijzonder want ze drinkt nooit. Dus je kunt wel nagaan hoe de spanning bij ons is", besluit Van der Tuuk.