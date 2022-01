Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Sporten en winkelen kan weer, maar een museum- of restaurantbezoek zit er nog niet in dit weekend. Toch hoef je het eten van restaurants of je wekelijkse dosis cultuur niet te missen dit weekend. Lees hieronder hoe je onder andere op die gebieden dit weekend aan je trekken komt in Drenthe.

Schilderen en etsen

Culturele activiteiten zijn weer toegestaan en daar maken ze bij het Centrum Beeldende Kunst Emmen maar wat graag gebruik van. Op zaterdagmiddag is er een workshop zelfportret maken, een expressionistisch zelfportret om precies te zijn. Majelle Barneveld leidt de workshop in de tentoonstellingsruimte van De Fabriek. Zowel kinderen (vanaf 7 jaar) als volwassenen kunnen zich aanmelden. Dat kan via de website.

Jong (wederom vanaf 7 jaar) en oud kunnen ook zondag hun creatieve kant laten zien. In het Rensenpark wordt 's middags een workshop etsen gegeven. "Tijdens de workshop maak je kennis met de beginselen van het etsen en je maakt een paar etsjes in zwart-wit of kleur. Je gaat aan het eind van de workshop met een paar mooie, kunstzinnige afdrukken naar huis!" Rembrandts in spe kunnen zich aanmelden via de website.

Rood-wit aan de bal

FC Emmen gaat zaterdagmiddag verder met de jacht naar de top 2-plekken in de Keuken Kampioen Divisie, die geven recht op rechtstreekse promotie naar de eredivisie. Tegenstander op de Oude Meerdijk is NAC Breda, daar heeft Emmen nog wel een appeltje mee te schillen. De Bredanaars versloegen Emmen in mei in eigen huis in de play-offs, waardoor FC Emmen degradeerde. Eerder dit jaar won FC Emmen bij NAC al met 1-2, nu is het tijd om te laten zien dat Emmen ook in eigen huis de baas is.

Radio Drenthe doet uiteraard live verslag van de wedstrijd.

Horeca

Ondanks een noodkreet vorige week, zijn de deuren van restaurants en cafés nog altijd gesloten vanwege de coronamaatregelen. Veel horeca-bedrijven hebben daarom tochten en belevenissen georganiseerd buiten het pand, waardoor ze toch inkomsten hebben. Zo is er vanuit Ruinen een winterwandeltocht, een samenwerking van De Brink Pub en Buitencentrum de Poort. Inschrijven vooraf is wel nodig via de site.

Dat de horeca naar creatieve oplossingen zoekt, blijkt wel in Drouwen. Bij restaurant Robin Hood kun je eten in caravans op de parkeerplaats. En wat natuurlijk altijd nog kan is een bestelling plaatsen bij de Drentse restaurants. Lekker thuis eten, zonder zelf te koken.

Theater op TV

Naar het theater kan nog niet, maar zondagmiddag brengt TV Drenthe theater jou woonkamer in. Om 13.00 en 15.00 uur wordt de registratie van 'Mijn liefde is een koorts' van Betsy Torenbos uitgezonden. Mijn liefde is een koorts' is gebaseerd op een gelijknamig sonnet van Shakespeare. "Het gaat over eenzaamheid, passie, liefde, maar ook een vleugje humor", vertelde de regisseur eerder.