Thorbecke Academie in Assen officieel geopend

De opleiding voor HBO-studenten zit in het voormalige postkantoor aan de Zuidersingel en is ingericht als 'onderwijsatelier'. Daar werken groepen studenten aan allerlei praktijkopdrachten.

Logische stap

De keuze om zich te vestigen in de vroegere gouverneursstad Assen is volgens de Thorbecke Academie een logische stap. "De Drentse hoofdstad is een centrale plek met veel rijksdiensten. Onze opleiding (bestuurskunde, red.) bestaat dit jaar 35 jaar en staat hoog aangeschreven binnen bestuurlijke kringen. Onze hoofdlocatie blijft Leeuwarden, maar om actuele en regionale thema's binnen de overheid te kunnen onderzoeken met docenten en studenten wil je dichtbij de opdrachten van het werkveld zitten", zegt Academie-directeur Richard Delger.

Praktijk

In totaal is er plek voor zo'n 120 studenten bestuurskunde en integrale veiligheidskunde. De derde- en vierdejaars studenten gaan aan de slag met praktijkopdrachten uit het werkveld, zoals overheden, instellingen en het bedrijfsleven. Ook is er een speciale ruimte ingericht voor de onderzoeksgroep van de opleiding cybersafety. Zij onderzoeken hoe overheden veiliger online kunnen werken.

Ventilatie

De oplevering van het historische gebouw aan de Zuidersingel is maanden later dan gepland zegt directeur Richard Delger: "Ook door corona moet het extra veilig en gezond ingericht worden. Er moet optimale ventilatie in en dat kost meer tijd. Ook op het gebied van ict moet eerst alles goed voor elkaar zijn en ook veilig."

Volgens Delger is daarom het zekere voor het onzekere genomen, wat betekent dat studenten hun opleiding in Leeuwarden al begonnen zijn en pas later in Assen kunnen starten. "Maar we komen zeker naar Assen, alleen een paar maanden later." Vanaf september komen ook de opleidingen European Studies en hbo-rechten naar Assen.

Toonaangevend

Wethouder Bob Bergsma (D66) noemt de komst van de Thorbecke Academie 'geweldig nieuws voor Assen'. "Met deze academie halen we toonaangevende opleidingen naar onze stad en een respectabel aantal hbo-studenten. Assen telt nu echt mee als plaats voor hoger onderwijs en daar hebben we als stad veel baat bij. Bovendien zorgen studenten voor dynamiek en reuring. Dat maakt Assen nog mooier."

Overigens zit er in Assen al jaren een hbo-afdeling van NHL Stenden. Dat is de deeltijd pabo-opleiding voor leraar basisonderwijs.

De Thorbecke Academie in Leeuwarden telt ruim 1.500 studenten en groeit jaarlijks met een kleine honderd studenten.

Lees ook: