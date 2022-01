FC Emmen zonder Veendorp op jacht naar directe promotieplek

De vervanger van Veendorp zal Arnaud Luzayadio zijn, waardoor Emmen zal starten met Michael Brouwer, Arnaud Luzayadio, Miguel Araujo, Jeroen Veldmate, Lorenzo Burnet, Oussama El Azzouzi, Jari Vlak, Peter van Ooijen, Rui Mendes, Reda Kharchouch en Jasin-Amin Assehnoun.

Door de resultaten van vanavond kan de Drentse club een prima slag slaan op de ranglijst. Bij een zege op NAC staat Emmen namelijk voor de eerste keer dit seizoen op een directe promotieplek. De nummer 2 van de Keuken Kampioen Divisie, Excelsior, verloor vanavond met 3-0 bij Jong PSV en ook een andere concurrent kreeg een flinke tik om de oren: ADO Den Haag (tot vanavond één punt minder dan Emmen) verloor met 5-0 bij Roda JC. Koploper FC Volendam won wel. Op bezoek bij MVV werd het 1-0 voor de oranjehemden.

NAC is prima aan 2022 begonnen, met onder andere een gelijkspel tegen Volendam en de bekerwinst van afgelopen week op PEC Zwolle. "Het is gewoon een sterke ploeg, met prima spelers", aldus Lukkien in Rood Wit TV. "Ja, ze missen wel hun beste speler (Tom Haye) en daar zijn op voorhand niet rouwig om. Toch hoeft zijn gemist natuurlijk helemaal niets te zeggen."

'Ik ga ervan uit dat we het duel tegen Helmond Sport reglementair hebben gewonnen'

De oefenmeester van FC Emmen verwacht overigens niet dat Emmen het afgelaste duel van vorige week, tegen Helmond Sport, nog zal moeten inhalen. "Het is in de historie niet vaak voorgekomen, maar die duels resulteerden wel in een reglementaire 3-0 zege. Dat gebeurde een keer in Bologna en onlangs nog in de Conference League met Tottenham Hotspur."

