Bouw microwoningen in Diever start mogelijk voor de zomer

De gemeente Westerveld hoopt dat rond de zomer kan worden begonnen met de bouw van microwoningen in Diever. Een nieuw soort huisvestingsvorm in de gemeente, net even anders dan tiny houses.

De microwoningen komen in de wijk Kalterbroeken. Na jarenlang plannen maken, vergunningstrajecten doorlopen en bestemmingsplannen aanpassen is de komst van de acht bijzondere huisjes dichtbij. "De voorbereidingen zijn al in volle gang, we hopen net voor of na de zomer te kunnen starten met bouwrijp maken", doelt een gemeentewoordvoerder op terrein in het noordelijk deel van de wijk, grenzend aan de kavel van de Zandroos.

Wat zijn microwoningen?

Hoe een microwoning er uitziet bepaalt de eigenaar zelf. "Een microwoning kan velerlei verschijningsvormen hebben zoals vierkant, klein, rond, organisch (natuurlijke vormen), aards of met groene daken", valt in de plannen te lezen. Wel zijn er een aantal specifieke eisen. Een huis mag maximaal 30 vierkante meter beslaan, wel kan er omhoog worden gebouwd, de woningen mogen negen meter hoog worden.

"De microwoningen worden aangesloten op de riolering en elektra. Voor de ontwikkeling van dit woonveld is in ieder geval duidelijk dat het om permanente huizen gaat", laat de gemeente Westerveld weten. "We spreken daarom ook van microwonen en niet van tiny houses, want tiny houses hebben de eigenschap dat ze verrijdbaar zijn."

De acht microwoningen mogen niet hetzelfde eruitzien, wel delen eigenaren gemeenschappelijke voorzieningen als een parkeerterrein en bergingen. Bouwers moeten gebruik maken van natuurlijke en duurzame materialen, er moeten neutrale kleuren gebruikt worden (zoals aardetinten) en minimaal 30 procent van de gevel moet uit doorzichtig glas bestaan. Net als de rest van de wijk Kalterbroeken is verbinding met de natuur belangrijk.

Voor wie?

De huisjes zijn bedoeld 'voor iedereen die klein of kleiner wil gaan wonen', laat de gemeentewoordvoerder weten. "Dat kunnen starters zijn, eenpersoonshuishoudens, maar ook mensen die bewust kiezen om een kleinere 'voetafdruk' achter te laten. Gezien de kleine kavels (100 vierkante meter) zijn de woningen ook haalbaar voor starters."

Wat de prijzen precies gaan worden is nog niet bekend. "De prijzen moeten nog definitief worden vastgesteld en zullen ook afhankelijk zijn van wat er geleverd gaat worden voor die prijs. Naast de grond voor de kavel gaat het ook om het gemeenschappelijk middenterrein met twee bergingen", laat de gemeente weten. Volgens de woordvoerder zijn de woningen gewild, maar hoeveel potentiële kopers er zijn laat de gemeente in het midden. "In het algemeen kunnen we aangeven dat er regelmatig vragen over binnen komen en er belangstelling is vanuit heel het land."

Op dit moment ligt het bestemmingsplan ter inzage, daarop kunnen zienswijzen ingediend. Waarschijnlijk behandelt de gemeenteraad in een vergadering in mei de plannen.

