'OMT positief over versoepelingen: Horeca en cultuursector weer open'

Wel zullen er nog de nodige beperkingen zijn. Zo ligt er een vroegere sluitingstijd op tafel. Een precieze tijd zou er nog niet zijn, maar 20:00 uur wordt genoemd volgens RTL. Daarnaast moet er gewerkt worden met een coronatoegangsbewijs en is er een maximum aantal gasten dat op een plek naar binnen mogen.

's Avonds volledig open'

In Cassata vertelde Hanneke Bruggeman, directeur van theater DNK in Assen, dat de cultuursector het meeste baat heeft bij een volledige opening in de avond. "Laat ons alsjeblieft open. Tot vijf uur, dan kunnen we niets. Ik wil een maatregel waar de cultuursector wat aan heeft. Niet een maatregel dat de regering laat zien: we versoepelen iets. Daar hebben we niets aan. Iedereen is overdag aan het werk. Ook theatermakers zijn overdag met wat anders bezig. En laat in zo'n samengesteld gebouw de horeca ook open. Dan kunnen we tenminste een avond theater afsluiten."

Ook vertelde ze dat de cultuursector af wil van het jojobeleid. Daarom heeft de sector een plan gepresenteerd aan de staatssecretaris van cultuur Gunay Uslu. "We moeten af van het jojobeleid. We hebben vier scenario's: groen, geel, oranje en rood. Als duidelijk is wat het inhoudt, dan weten we wat de maatregelen zijn. Dan kunnen we plannen. We zijn nu alleen aan het verplaatsen, geld terugstorten. Het is een grote tombola."

Het kabinet moet nog overleggen over het advies. Komende dinsdag is er weer een coronapersconferentie van premier Mark Rutte en zorgminister Ernst Kuipers.