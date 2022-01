Cultuurproject Aa en Hunze: 'Leren van elkaars levensverhalen'

Nine Tammenga uit Gieten is de eerste deelnemer die zich heeft aangemeld. "Ik begeleid kinderen die hoogbegaafd zijn op basisscholen en ik heb thuis een zorgintensief gezin. Ik kan mijn ervaring geven en oplossingen bedenken soms en vooral ook een luisterend oor bieden voor anderen, denk ik", zegt ze.

Documentaire

"Ik ben heel blij met deze dag vandaag. We zien hier Nine, die wordt geïnterviewd door Aline Vos van Mantelzorg Nederland. Ik heb haar net ook even geïnterviewd over haar leven. Ze is ervaringsdeskundige en heeft veel te geven als je het hebt over wederkerigheid. Ik ben heel blij met haar aanmelding", vertelt Betsy Torenbos, een van de twee initiatiefnemers en al meer dan twintig jaar theatermaker in binnen- en buitenland. Torenbos voelde de behoefte om nu een project te doen op haar eigen geboortegrond in Gieten.

Van de levensverhalen wordt een documentaire gemaakt die in juli in vier dorpen in Aa en Hunze wordt vertoond, namelijk in Gieten, Rolde, Nieuwediep en Gasselternijveenschemond. En in 2024 volgt een theatervoorstelling. "Op basis van de levensverhalen wordt een script geschreven. En er worden muzikanten en dansers aangetrokken. Het liefst allemaal uit Aa en Hunze, zodat het echt een product wordt van de mensen zelf", zegt Torenbos. Het is volgens haar de bedoeling dat iedereen die meedoet als het ware een beetje familie van elkaar wordt.

Hulpvraag

Er zijn al een aantal hulpvragen binnen gekomen. "De hulpvraag van Marie was een lastige. Ze zei eigenlijk: ik heb geen hulp nodig. Ik wil eigenlijk gewoon sterven vannacht en morgen niet meer wakker worden. Maar ondertussen had ze wel haar prachtige levensverhaal gegeven voor de camera, waar heel veel generaties denk ik heel veel steun aan kunnen hebben", denkt Torenbos.

Ook jongeren zijn welkom om mee te doen. Zo werken Sander en Karlijn aan een kunstwerk op de Brink dat de aandacht van de mensen moet trekken, waarna de initiatiefnemers in gesprek gaan met inwoners. "Jongeren komen niet snel in aanraking met theater. In deze coronatijd al helemaal niet. Terwijl theater zo belangrijk is; het is de spiegel van de ziel. We hopen ze op deze manier voor theater te interesseren", vervolgt Dorenbos.

Het gaat dus niet alleen om het matchen van een zorgvraag aan een mantelzorger. Cultuur voegt volgens de initiatiefnemers een extra dimensie toe aan het project. "Stel dat Marie zegt: misschien wil ik wel de kaartverkoop doen. Dan zit je als 91-jarige ineens bij de voorstelling de kassa te doen terwijl je dacht dat je leven voorbij was", besluit Dorenbos.