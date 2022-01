Verhuisdozen zijn ingepakt: laatste weekend voor eigenaren van De Loohoeve

En dus moet er afscheid worden genomen van een plek waar ze jaren hebben gewerkt en waar ze sinds januari 2016 eigenaar van zijn. "Maar we staan er allemaal vrij nuchter in", zegt Jeroen. "De verhuizing moet gewoon gebeuren. Gelukkig hebben we veel mensen die ons kunnen helpen."

Restaurant

Op dit moment wordt er nog hard gewerkt aan het nieuwe restaurant Noor, in de bijna honderd jaar oude Theresiakapel. Op 8 februari gaan de deuren open. "Het restaurant is vanaf nul opgebouwd. Er was niks. Er is een gebouw bijgebouwd, waar de keuken in zit. We hebben een mooie chef's table midden in de keuken. Vanaf dag één is het gelijk supermooi en nieuw", legt Jeroen uit.

Het echtpaar laat de combinatie hotel en restaurant op de nieuwe locatie los. "In De Loohoeve hadden we er nog hotelkamers bij, maar wij zijn geen hoteliers. Onze passie is echt koken", vertelt Marleen.

Michelinster

In 2018 kreeg De Loohoeve een Michelinster. Marleen en Jeroen mogen die ster niet meenemen. In Groningen zullen ze zich weer moeten bewijzen. Eind maart komt de nieuwe Michelingids uit en dan zou het restaurant van Marleen en Jeroen al een ster kunnen krijgen, maar die kans is volgens Jeroen heel klein. "Wij moeten dan al helemaal ingewerkt zijn en de mensen van de Michelingids moeten langskomen. We gaan er dus niet vanuit dat het in maart al lukt. Maar de kans is er dus wel, omdat de gids dit jaar online wordt uitgebracht in plaats van geprint en dat heeft gewoon minder tijd nodig."

Janneke en René Waninge zijn de nieuwe uitbaters van De Loohoeve. Het restaurant en hotel wordt onder hun bewind 'een knusse herberg met een lage drempel en veel gezelligheid'. Medio februari opent het echtpaar de herberg.

De ambitie om in hun nieuwe restaurant Noor weer een ster te behalen is er zeker. "Als je een ster hebt, weten mensen vanuit heel Nederland je te vinden", zegt Marleen. "Voor een Michelinster rijd je wel om. Het is iets wat heel zichtbaar is."

Afscheid

En ook al staan ze er nuchter in, afscheid nemen van De Loohoeve en Drenthe doet toch een beetje pijn. "Dit was ons eerste bedrijf", zegt Jeroen. "We hebben hier alles met vallen en opstaan moeten leren. Als je dan merkt dat het restaurant steeds voller wordt, je omzet hoger wordt, je waardering krijgt van Michelin en GaultMillau en van collega's die komen, dat is een super mooie reis."

"En we gaan de omgeving het meest missen", vult Marleen aan. "Het is hier zo groot. We hebben twee honden waar we in de middag altijd lekker mee in het bos gingen wandelen en ook om het restaurant heb je heel veel grond. Dat ga ik zeker missen."

