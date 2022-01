Sudosa-Desto met klinkende zege naar achtste finale bekertoernooi

De volleyballers van Sudosa-Desto hebben een plek afgedwongen in de achtste finales van het nationale bekertoernooi. In een tussenronde waren de Assenaren een maatje te groot voor Donki Sjot uit het Brabantse Den Dungen: 3-0.

Sudosa schoot in de eigen hal prima uit de startblokken en liep gaandeweg de eerste set steeds verder uit. Het maximale verschil was zeven punten, maar die ruime marge liet de thuisploeg toch weer uit de handen glippen. Donki Sjot kwam terug tot een punt en leek het zowaar spannend te gaan maken. Met een sterke eindsprint hengelde Sudosa de winst in de openingsset uiteindelijk toch binnen: 25-20.

"We wilden de tegenstander overrompelen en duidelijk maken dat hier niets te halen viel", aldus Sudosa-trainer Henk Gootjes. "Ik vond het begin heel erg scherp. Toen kon je het verschil tussen beide teams echt goed zien. Ik ben daar heel erg tevreden over."

Orde op zaken

Ook in de tweede set sloeg Sudosa een gaatje, maar kwam Donki Sjot wederom terug. De Brabanders gingen daarna zelfs even brutaal aan de leiding. Toch stelde Sudosa ook in deze set orde op zaken: 25-21. In de derde set kwam de overwinning van de Assenaren niet meer in gevaar. Met 25-19 was het verschil opnieuw duidelijk.

"In de tweede set ging de tegenstander volle bak spelen en liep het bij ons wat minder", geeft Gootjes toe. "Toch wisten we weer in een opgaande spiraal te komen. Bij ons bleef het daarna stabiel en hun niveau liep terug."

Taurus

Donderdag speelt Sudosa opnieuw thuis in het bekertoernooi. De tegenstander in de achtste finale is dan eredivisionist Taurus uit Houten. Wellicht is dan publiek weer welkom, als er komende week door het kabinet wordt besloten tot een versoepeling van de coronaregels.

"Taurus is een ultieme uitdaging", vindt Gootjes. "We hebben niets te verliezen. Ik hoop dat we laten zien dat we qua spel mee kunnen komen met een eredivisionist."