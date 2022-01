FC Emmen klimt naar plek twee dankzij zege op NAC

FC Emmen heeft in eigen huis goede zaken gedaan met een 2-0 overwinning op NAC Breda. Dankzij de zege klimmen de Emmenaren naar de tweede plek in de Keuken Kampioen Divisie.

In de eerste helft ging het duel tussen FC Emmen en NAC lang gelijk op. Kharchouch was de eerste die een goede kans op de openingstreffer kreeg. De spits probeerde de bal met een geplaatst schot langs Olij te schieten, maar zijn inzet was een simpele prooi voor de doelman. Daarna werd ook NAC twee keer gevaarlijk. Eerst was het Kaj de Rooij die op doelman Michael Brouwer stuitte.

Twintig minuten later werd Kotzebue gevaarlijk namens NAC, maar hij kon de bal niet goed controleren waardoor Araujo en Brouwer tijd kregen om in te grijpen.

Vier minuten, twee goals

Vlak na die inzet was het ineens raak voor FC Emmen. Kharchouch schudde een verdediger af aan de rechterkant en sneed naar binnen. Hij gaf de bal laag voor op Jari Vlak die de bal helemaal vrij binnen kon tikken. 1-0 FC Emmen.

Nog geen twee minuten later was het opnieuw raak voor FC Emmen. Van Ooijen vond Rheda Kharchouch die met zijn rug naar de goal stond. Hij zag maar één optie en verraste doelman Olij met een omhaal. Met een boogje plofte de bal achter de NAC-doelman. 2-0 en FC Emmen op rozen.

Slechte tweede helft

In de tweede helft was het verval bij FC Emmen groot. Verdedigend konden de Emmenaren zich nog wel staande houden, maar aanvallend kwam er weinig meer uit.

NAC drong wel aan, maar stuitte keer op keer op doelman Brouwer die een opnieuw een ijzersterke wedstrijd keepte.

De grootste kans voor de formatie uit Breda kwam door een slippertje van scheidsrechter Lindhout. Hij ziet een overtreding op Veldmate over het hoofd. Bannis profiteert met een steekbal op invaller Velanas. Later in de tweede helft krijgt Velanas nog twee goede kansen op een treffer, maar tot twee keer toe ligt Brouwer goed in de weg.