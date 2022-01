Reda Kharchouch: Ik wist niet dat ik dit kon

"Ik wist niet dat ik dit kon", aldus Kharchouch die vanavond zijn tweede goal van het seizoen maakte. "Ik kreeg de bal met een mooi stuitje aangespeeld door Peter van Ooijen en toen.. ja toen dacht ik eigenlijk niet na. Toen ik omkeek lag de bal in het net."

Het was het hoogtepunt van de middag, die na de 2-0 zeker kwalitatief een stuk minder werd. Vooral na rust kwam Emmen er eigenlijk niet meer aan te pas, maar had het weer eens een uitstekende doelman. "Het ging wel lekker ja", aldus Brouwer. "Het is heel jammer dat we aan de bal er niets meer van bakten, maar in verdedigend opzicht hebben we het weer goed gedaan. Dat is misschien wel het mooiste van deze wedstrijd. Dat we als team hebben gestreden en de punten hebben binnengesleept."