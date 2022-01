Na twintig jaar lokale politiek houdt Henk ten Hulscher het voor gezien

Ten Hulscher meldde zich ooit aan bij het CDA, toen hij zelf nog ondernemer was. "Ik schrok ook zelf wel van die twintig jaar. Kijk eens waar ik terecht ben gekomen na twintig jaar Meppeler politiek." Bij zijn start als politicus had hij nooit de ambitie om nog wethouder te worden. "Ik had een goedlopend bedrijf, in opleidingen en trainingen. Ik vond het heerlijk om een evenwicht te hebben tussen ondernemen en maatschappelijk actief bezig zijn. We kwamen uit het Amersfoortse. Als je je niet ergens aansluit, voelt het ook zo kaal."

Onverwacht

Als nummer vier kwam Ten Hulscher op de kandidatenlijst terecht. Voordat hij het wist, zat hij in de raad. Ook zijn benoeming tot wethouder in 2014 had hij niet helemaal voorzien. Tijdens de coalitieonderhandelingen haakte Sterk Meppel af, waardoor het CDA mocht aanschuiven in het college. "Ik was keurig mijn bootje aan het poetsen, toen mijn fractievoorzitter belde: 'Henk, we gaan aan tafel'. Ik had het al uit mijn systeem gezet en dat werd anders."

Na acht jaar wethouder zegt Ten Hulscher "een hele mooie periode af te sluiten. Mensen zeggen nu tegen mij, dan kun je eindelijk genieten. Maar wat ben ik nu dan aan het doen, ik ben nu ook aan het genieten." Een last van zijn schouders valt er bij hem niet af. "Als ondernemer sta je ook 24 uur, zeven dagen in de week aan. Dat is als wethouder niet anders. Nee, ik heb daar geen enkel moment last van gehad. Ik heb wel mijn moeilijke momenten gehad, maar je probeert er het beste van te maken. Het is wel zo: ik heb geleerd dat wanneer je goede professionals om je heen hebt, dan heb je de helft van de wedstrijd al gewonnen."

Wethouder of raadslid?

Een keuze maken tussen het wethouderschap of raadslid is voor Ten Hulscher geen moeilijke. "De wethoudersbaan, ik raad hem iedereen aan. Je mag je overal mee bemoeien, misschien is dat de korte versie? Je mag je bezighouden met de nieuwbouw van een schouwburg, de ontwikkeling van een haventerrein en alles daartussen."

'Stokje doorgeven'

Ten Hulscher is 62 jaar en zou in theorie nog een termijn als wethouder mee kunnen. "Maar ik heb vanaf het begin tegen het CDA gezegd: ik ga acht jaar mee als wethouder en dan stop ik. Dit is een tijdelijke baan, ik moet het stokje doorgeven." Een opvolger is er volgens hem wel. "Er staat een jonge fractie klaar. We hebben een bestuurder gevonden die heeft meegeschreven aan Sociaal Meppel, Marcel Bos. Hij is nu nog wethouder in Ooststellingswerf. Als het CDA in het college mag komen, tenminste."

Wat gaat Ten Hulscher het meeste missen? "Dat je overal op bent aangesloten zeg maar. Als wethouder sta je midden in de samenleving, je weet meer dan wanneer je geen wethouder bent. Dat ga ik missen. En natuurlijk het politieke spel."

