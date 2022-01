DOS'46 na zege op drempel kampioenspoule

Na een moeizame openingsfase waarin DOS het vizier niet op scherp had staan, nam Max Malestein zijn ploeg bij de hand. De aanvoerder maakte een aantal mooie punten, waardoor de thuisploeg een ruime voorsprong nam tegen hekkensluiter Oost-Arnhem. "We gingen deze wedstrijd in met de gedachte om ze kapot te spelen, maar zij vochten voor iedere bal. Daardoor liep het niet bij ons. Bovendien waren wij ook te slordig met de kansen", zei Malestein. Ondanks de stroperige eerste helft ging DOS rusten met een 11-5 voorsprong.

Kampioenspoule

Het spelbeeld van de eerste helft zette zich door in de tweede helft. DOS was de bovenliggende partij, maar was slordig in de afronding. Dat kwam mede door het fysieke spel van Oost-Arnhem dat de strijd aanging en alles gaf wat het in zich had. Malestein: "Ik houd wel van dat soort duels, er mag wel wat pit inzitten. Ik denk dat we uiteindelijk tevreden moeten zijn met de punten en het volgende week tegen Groen-Geel moeten afmaken."

Dan kan de ploeg zich bij winst in het thuisduel tegen Groen Geel uit Wormer plaatsen voor de kampioenspoule.