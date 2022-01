TV Drenthe zendt registratie 'Mijn liefde is een koorts' vanmiddag uit

TV Drenthe zendt vanmiddag de tv-registratie van de voorstelling uit.

Een geluk bij een ongeluk was de coronapandemie voor regisseur Betsy Torenbos. Daarnaast vormde de pandemie inspiratie voor het script. "We maken kennis met Susan en met Sonja", vertelt Torenbos. Susan wordt gespeeld door de 86-jarige Nora Kretz uit Beilen, even oud als het personage dat ze vertolkt. "En Rosa da Silva speelt de 34-jarige Sonja. Ze zijn grootmoeder en kleinkind van elkaar in het stuk."

Verhaal

Torenbos schetst in hoofdlijnen het verhaal. "Het is aan de vooravond van de pandemie, het speelt zich af in het voorjaar van 2020. Sonja maakt zich ontzettend druk dat de tehuizen gaan sluiten en wil eigenlijk grootmoeder in huis halen. Susan is daar helemaal niet mee bezig. Zij is eigenlijk alleen maar bezig met het voorbereiden van haar eigen laatste levensfase. En daar wil ze de kleindochter in betrekken. En daar komt de kleindocher achter een verborgen verhaal van de oudste."

Volgens Torenbos komt er een enorme liefde terug in het verhaal. Voor het schrijven gebruikte ze persoonlijke ervaringen. "Door eigenlijk de mensen om mij heen en wat er in mijn eigen privé-omgeving gebeurde met betrekking tot de liefde heel dichtbij te houden. Zo zijn we gaan schrijven. Met Jo Willems heb ik dat tot een toneelstuk weten te bakken."

Shakespeare

Basis voor het stuk is het vertaalde sonnet (door Bas Belleman) van de Engelse schrijver en dichter William Shakespeare, dat dezelfde naam heeft als het toneelstuk. "Een van de vele sonnetten die hij heeft geschreven over de liefde. Deze treft mij enorm, dus dat heb ik op muziek laten zetten door Bob Zimmerman", zegt Torenbos.

"Er gaan heel veel verhalen over Shakespeare in de ronde. Was hij biseksueel? Gaat dit over een zwarte vrouw? Of was die zwarte vrouw eigenlijk een alter ego van hem? In ieder geval gaat het over de liefde", vervolgt de regisseur. "Dat gaat over de liefde en de ratio, als je echt verliefd bent dan staat de ratio daar echt helemaal buiten. In dat sonnet wordt de ratio als een dokter aangeduid, die kan er met medicijnen ook weinig aan doen, als het zo erg is."

Coronageluk

Het enorme gevoel van liefde komt terug in de voorstelling, een mix van toneel, muziek en dans. Opgevoerd in de net gerenoveerde Stefanuskerk in Beilen. "Ik mag corona wel danken, we zouden eerst in de raadszaal optreden in Beilen. Dat was vanwege covid veel te klein, toen hoorde ik dat de Stefanuskerk weer open zou gaan na een lange verbouwing", vertelt Torenbos. Mijn liefde is een koorts bleek een ideale openingsact voor de kerk.

"Dat was fantastisch", is Torenbos nog altijd gelukkig met de samenloop van omstandigheden. "We hadden daardoor ook de ruimte om een fluisterkoor bij elkaar te sprokkelen uit de bevolking van Midden-Drenthe. We hadden genoeg ruimte om op anderhalve meter fluisterend allerlei andere composities van Bob Zimmerman in te studeren. Dat is uiteindelijk een heel belangrijk onderdeel geworden ook van de voorstelling."

Mijn liefde is een koorts is vanmiddag tweemaal te zien op TV Drenthe, om 13.00 en 15.00 uur.

