Dick Lukkien: Natuurlijk gunnen we Miguel zijn selectie, maar we balen er wel van

Met name in de tweede helft was het spel van FC Emmen ver beneden peil. Dat NAC de thuisclub achteruit drukte was niet zo erg, maar dat de rood-witten in de omschakeling niets konden uitrichten gaf wel te denken, vond ook trainer Dick Lukkien. Maar aan de andere kant, echt veel kansen gaf Emmen ook niet weg. En als er al één kwam dan was er altijd nog doelman Michael Brouwer.

"De tweede helft was er inderdaad één om snel te vergeten", aldus Lukkien. "De eerste helft vond ik wel oké, na een stroef begin. Door twee goede goals in een tijdsbestek van twee minuten beslissen we het duel. Dat gevoel had ik eigenlijk meteen wel na die treffers, want je weet dat we niet heel veel kansen weggeven en dat weten onze tegenstanders ook."

"We hebben een belangrijke zege geboekt, die ons op plek 2 brengt", vervolgde Lukkien. En nu wacht het uitduel tegen Excelsior, zonder Miguel Araujo. Hij is opgeroepen voor het Peruaans elftal. "Dat gunnen we hem natuurlijk, maar we balen er wel van dat hij er volgende week niet bij is."