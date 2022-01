Marketing Drenthe gaat vol voor de Duitsers

Dat is belangrijk, omdat Marketing Drenthe verwacht dat dit jaar het internationale toerisme weer vol op gang zal komen. Voorwaarde is dan natuurlijk wel dat de versoepelingen doorgaan.

Trappelen om te vertrekken

"We hebben de afgelopen twee jaar gezien dat heel veel Nederlanders in eigen land zijn gebleven en Drenthe ontdekt hebben. Maar we weten ook dat veel Nederlanders staan te trappelen om naar het buitenland te gaan, dus die raken we weer kwijt", zegt directeur Astrid Crum van Marketing Drenthe. Ze was te gast in het Radio Drenthe-programma Cassata.

Dat is niet alleen maar erg, want overal staan mensen in de wacht om hun vakantie in het buitenland te gaan doorbrengen. "De Duitsers willen ook graag de grens oversteken, en die willen we dan heel graag in Drenthe verwelkomen.

Niet alleen slecht

De toeristische sector in Drenthe heeft niet alleen maar te lijden gehad onder de coronacrisis. Met name de campings hadden profijt van het gegeven dat veel mensen in eigen land op vakantie gingen. "De campings hebben extreem goed gedraaid in 2020 en 2021. Die hebben 60 procent meer overnachtingen gehad dan in 2019, echt bizar", somt Crum op. De groepsaccommodaties hadden het juist zwaar in coronatijd, maar over het algemeen viel het mee. "In het algemeen kan je zeggen dat de verblijfs-accommodaties het goed hebben gedaan. De dagattracties hadden natuurlijk veel minder bezoekers, door de lockdowns."

Dat bleek ook uit de cijfers: vier op de tien bedrijven in de toeristische sector draaide vorig jaar het beste jaar ooit, blijkt uit cijfers van Marketing Drenthe. Maar de zomer bracht niet veel mooi weer, dus willen Nederlandse vakantiegangers dit jaar weer naar de zon, weet Crum. "Nederlanders die in de coronatijd Drenthe ontdekt hebben willen vaak wel terugkomen, maar dan liever voor een korte vakantie in mei of in het najaar. In de zomer trekt het buitenland, dat is altijd het jaar na een zomer met slecht weer."

En dan de Duitsers...

"Voor corona waren we net begonnen om de Duitse toeristen te trekken. Dat was toen al een groeimarkt die we zagen: dichtbij, en we zien dat zij ons gebied heel erg interessant vinden." Want het idee dat Duitsers alleen maar naar de kust willen, klopt volgens Crum niet. Iedereen heeft andere interesses: "Wat ze aan ons gebied interessant vinden is de natuur, het kunnen fietsen en wandelen."

Daarom proberen de Drentse marketeers op drie manieren de Duitsers te lokken. "We willen onder meer zorgen dat we een goed beeld hebben van de Duitse toerist. Daar hoort bijvoorbeeld bij dat we onderzoeken hoe de Duitsers zich oriënteren op vakanties, hoe ze boeken, wat ze vinden van Drenthe en ook wat ze missen."

Dat is niet onbelangrijk, want Duitsers kiezen hun vakanties anders dan Nederlanders. Online klikken, betalen en klaar - daar zijn ze in Duitsland niet zo van. "Ze zijn toch nog meer van het zoeken in kranten en tijdschriften en minder online", vertelt Crum. Journalisten uit Duitsland uitnodigen om Drenthe te laten zien hoort dus ook tot de gereedschapskist van de Drentse marketeers.

De Nederlandse toeristen worden niet vergeten in de plannen. De speelfilm Ellert en Brammert speelt daar ook een rol in. "Er komt een bioscoopfilm over de legende van Ellert en Brammert. Een familiefilm moet dat gaan worden. Dat is voor ons een haakje om Drentse verhalen te vertellen." Crum verklapt dat er ook een podcast komt over die Drentse verhalen.

Lees ook: