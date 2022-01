Veluwse wespenorchis: een elegante versie van de brede wespenorchis

Een van die soorten is de algemeen voorkomende brede wespenorchis. De plant wordt zo'n zestig centimeter hoog en komt voornamelijk voor in bossen en duinen en tussen kreupelhout op zandgronden, maar ook in stedelijk gebied. De kleur van de bloemen varieert van licht groengeel tot rood. Een orchidee die hierop lijkt maar toch anders is, is de Veluwse wespenorchis.

Ontdekking

De orchidee werd voor het eerst ontdekt in 2019 in het nationale park Hoge Veluwe. Afgelopen jaar werd de plant als nieuwe soort beschreven. Ondanks de naam komt de plant niet alleen in Gelderland voor maar ook op verschillende locaties in Drenthe. Maar omdat deze wespenorchis als eerste op de Hoge Veluwe werd gevonden, is de plant naar die plek vernoemd.

Verschillen

"Deze planten hebben een set van eigenschappen die echt wel wat afwijken van de normale brede wespenorchis", aldus orchideeëndeskundige Hans Dekker. "Dit is een elegante plant. Je zou kunnen zeggen een balletdanseresje, met een licht gebogen stengel, mooie hangend blad dat naast elkaar en tegenover elkaar staat en een beetje gegolfd is en met frêle bloemetjes die wat kleiner zijn dan van de gewone wespenorchis. De bloemetjes staan wat meer open voor insectenbezoek en het lipje van de bloem ziet er ook wat anders uit, met een heel mooi, klein puntje eraan, eigenlijk is de plant in alles heel verfijnd en elegant."

Onderscheid

De brede wespenorchis en de Veluwse wespenorchis verschillen voldoende van elkaar om het onderscheid te maken. "De brede wespenorchis, die je veel meer tegenkomt in Drenthe, heeft allerlei verschijningsvormen. Van robuust tot een stuk kleiner, maar in de kern lijken ze allemaal wel heel erg op elkaar", legt de plantenkenner uit. "Als je deze plant bekijkt, zie je dat de eigenschappen afwijken van de brede wespenorchis. Daarom hebben ze besloten om er een andere soort van te maken. Of het nou een andere variëteit of ondersoort of soort is, daar wil ik vanaf zijn maar het is wel een speciale plant die vooral op dit soort standplaatsen in beukenbossen voorkomt."

