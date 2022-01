De week van Drenthe: Boerenprotest bij provinciehuis en coronaprotest in Hoogeveen

De week begint met, opnieuw, trekkers bij het provinciehuis in Assen. De boeren pleiten daar voor een eerlijke verdeling van de stikstoflasten. Ze vinden het niet terecht dat zij zich wel aan regels moeten houden en bedrijven als bijvoorbeeld de Jumbo in Beilen niet. Daar wordt tijdens een hoorzitting in Assen over gesproken. Volgens de provincie zijn de boeren geen belanghebbenden, maar die denken daar heel anders over. De uitspraak van de bezwaarcommissie volgt over enkele weken.

Het Stedelijk Museum in Coevorden opent dinsdag de deuren. Eigenlijk mag dat niet. Maar in overleg met de gemeente is besloten dat het museum toch een statement mag maken tegen de sluiting van de cultuursector. "Het is zo teleurstellend en onterecht dat wij als culturele instelling dicht moeten blijven", vindt museumdirecteur Rik Klaucke. "Terwijl bijvoorbeeld een bibliotheek, die hier in hetzelfde pand zit, wel open mag zijn. Hier moet iets aan gedaan worden." Er gloort hoop voor musea. Dinsdag volgt weer een coronapersconferentie. Volgens het OMT zou de cultuursector tot 22.00 uur open kunnen.

Illegale huisvesting

Het museum in Coevorden was eigenlijk illegaal open, maar omdat het om een statement ging, werd het voor een dag gedoogd. In het pipodorp achter Speelstad Oranje is sprake van illegale huisvesting van arbeidsmigranten. Daar wordt wel actie op genomen. De gemeente Midden-Drenthe liet weten de juridische mogelijkheden te onderzoeken. Nu blijkt dat ze ook al stappen heeft gezet.

De gemeente heeft de eigenaren van het terrein aangeschreven met het dringende verzoek geen nieuwe arbeidsmigranten meer te huisvesten en de arbeidsmigranten die op dit moment op het park gevestigd zijn te beëindigen. Wat de vervolgstappen na de brief zijn, of er ook een last onder dwangsom geldt en ook wat voor termijn er aan het dringende verzoek van de gemeente is gekoppeld, is nog niet bekend.

Wereldkampioen

De in Emmen opgegroeide dammer Roel Boomstra wordt voor de derde keer wereldkampioen. In Eindhoven heeft hij tijdens de allesbeslissende tiebreak sneldammen aan één overwinning op de Rus Alexander Schwarzman genoeg. De Internationaal Grootmeester, die opgroeide in Emmen, begon de finaledag met een 2-0 voorsprong op zijn Russische rivaal. Voor de wereldtitel zijn drie overwinningen nodig.

Fakkeltocht

In Hoogeveen wordt een fakkeltocht gehouden. Het protest is gericht tegen het huidige coronabeleid en de tweedeling in de maatschappij tussen gevaccineerden en ongevaccineerden. Aan de tocht doen ongeveer 600 mensen mee. De fakkeltocht is rustig verlopen. De gemeente Hoogeveen had toestemming gegeven voor het protest.

