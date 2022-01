Horeca en cultuursector bereiden zich voor op opening

"Het is heel goed dat we eindelijk gehoord worden. Dat we in de huidige maatregelen inderdaad benoemd worden", meent Natalie Straatman, directeur van Schouwburg Ogterop in Meppel. Straatman noemt het dichte theater een zielloos gebouw en hoopt met de heropening ook de levendigheid in de samenleving weer terug te pakken. De directeur hoopt dat ze een aantal dagen voorbereidingstijd krijgt, en dat ze niet van de een op de andere dag open moeten. "We moeten ons publiek bereiken, de artiest moet weten dat hij op pad moet en de technici moeten alles opbouwen."

Voor een aantal horecazaken is er weer een stip aan de horizon. Toch is een sluitingstijd van 20.00 uur voor veel zaken te vroeg. "Het is fijn dat er een begin is, maar voor veel collega's is het nog te weinig", begint Sandra de Vrede van de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Assen en van Restaurant & Grandcafé Liff in Assen. "Als je alleen een restaurant hebt of uitgaansgelegenheid zet dit geen zoden aan de dijk."

Nog onbekende voorwaarden

Hoewel De Vrede en Straatman nu al voorbereidingen treffen om weer open te gaan, is het wachten nog op duidelijkheid over de maatregelen die zij moeten treffen. Zo kan het zijn dat er wordt gekeken de groepsgrootte en bijvoorbeeld of mensen mogen staan of zitten in de horeca. Aan de andere maatregelen is De Vrede inmiddels wel gewend. "Sommige tafels zijn afgeplakt in verband met de anderhalve meter afstand. Er staat overal desinfectie. De coronacheck heeft iedereen wel op de telefoon, dat kunnen we controleren. Reserveren doen we ook. Het is niet meer heel erg ingewikkeld."

De zaal in Schouwburg Ogterop in Meppel is voor 100 procent volgeboekt, dus ook voor Straatman is het belangrijk om te weten welke maatregelen het kabinet neemt als het dit OMT-advies overneemt. De vraag is of alle mensen wel op anderhalve meter in de zaal kunnen, als die maatregel blijft bestaan.

Ook wordt er mogelijk gekeken naar uitgebreidere openingstijden voor onder andere theaters. "Daar hebben wij als sector zelf om gevraagd", legt Straatman uit. "We hebben natuurlijk allemaal acht uur gehoord, daar hebben we niets aan. Over het algemeen beginnen we pas om kwart over acht." Een sluitingstijd voelt voor Straatman dan ook als een lockdown. Het vervroegen van de shows is geen optie omdat het publiek overdag gewoon moet werken. Daarnaast kost het opbouwen van de shows ook veel tijd, zegt de directeur.

Hopen op weldoordachte beslissing

Straatman hoopt dat ze dit weekend de deuren inderdaad weer open mag doen. Dan heeft zij, maar ook de artiesten die soms al weken niet meer geoefend hebben, de tijd om zich voor te bereiden. Wel hoopt ze dat wanneer ze weer open mogen, het kabinet het toestaat om voor langere tijd open te gaan. "Laat er over nagedacht zijn. Dat het een periode is waar we een tijdje mee voort kunnen zonder dat de besmettingen of de ziekenhuisopnames mee in gevaar komen."

"Er zijn zo veel maatregelen die een heropening kunnen maken of breken", noemt De Vrede. "Voor iedere collega kan dat weer een ander model zijn. Ik kan heel erg blij zijn, maar dan kan een collega zeggen: 'dat is leuk voor jou. Maar ik heb er helemaal niets aan.' Dat is dus heel wisselend hoe wij als horecaondernemers de persconferentie van aanstaande dinsdag zullen beluisteren."

