Vriendengroep gaat uit eten in paardentrailer op minidorpje van mobiele restaurants

Maar daar binnen treft hij geen paarden aan, maar een vriendengroep van zeven uit Veendam. "We missen het best wel om uit eten te gaan in een restaurant. Een paar van ons is niet gevaccineerd en mag dus niet de horeca naar binnen. Toen kwamen we op dit idee uit", vertelt Anouk de Lange.

Afhalen en bezorgen mag namelijk nog wel. Alleen is de bezorging nu niet thuis, maar in een omgebouwde paardenvrachtwagen. "Normaal kunnen hier vijf paarden in. Er zit een klein keukentje in, je kan er slapen en er is een tafeltje en stoeltje. Een paar sterke jongens uit groep hebben het even omgebouwd, zodat we er vanavond met zijn zevenen in kunnen eten. Dat kostte niet zo veel moeite", lacht ze.

'Rolling restaurants'

De grote paardentrailer op de parkeerterrein is een eyecatcher, maar de vriendengroep is niet de enige. Eigenaar van het restaurant, Jan Gerben Dijk, vertelt dat er met regelmaat mensen met campers of caravans naar de parkeerplaats komen om een hapje te eten in coronatijd.

Het is zo'n succes dat het restaurant er zelf ook aan meedoet. Het restaurant heeft zelf een paar mobiele eenheden op de parkeerplaats gezet. "We hebben bijvoorbeeld een oude Bedford-truck leeggehaald en omgetoverd." Mensen kunnen er nu een in hapje eten. Zo staat er ook een omgebouwde schaftkeet en een oude caravan. "Mensen bellen dan voor de bestelling, en wij komen dan de bestelling brengen", legt hij uit. Rolling restaurants, noemt hij het. "Voor de mensen die niet zelf een caravan of camper hebben."

De inrichting van een caravan die nu is omgebouwd tot 'rolling restaurant' (Rechten: Robin Hood Ribhouse)

Daar binnen heeft het restaurant gezorgd voor een jukebox, de nodige sfeer met schaapsvachtjes, een kacheltje en een middeleeuwse uitst. "Het is een dorpje van mobiele restaurants op zich", schetst hij het beeld. "We hebben geluk dat we een grote parkeerplaats hebben."

Er wordt flink gebruik van gemaakt van de mobiele eenheden. "Tot begin maart zijn ze al helemaal volgeboekt." Dus blijven de rolling restaurants nog wel even staan. Ook als de horeca weer open mag. "Dit is leuk, het houdt de spirit erin", zegt Dijk. Maar financieel is het alleen niet rendabel. "Normaal hebben we 300 mensen in het restaurant zitten. Nu hebben we vier rolling restaurants, waar twee of vier gasten in kunnen zitten."

De rolling restaurants zijn vanavond vergezeld door de nodige klanten met caravans, campers, en dus een vriendengroep met een grote paardentrailer. Dijk moet erom lachen. "Ze hebben een grote tafel in het midden gezet. Heel leuk om te zien." Anouk de Lange is namens de vriendengroep ook erg tevreden. "Dit leek ons wel wat. Zo kunnen we toch op onze manier met elkaar uit eten."

