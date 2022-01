Winkelcentrum De Gansehof in Coevorden raakt weer vol

Wie de afgelopen jaren door De Gansehof liep, waande bijna zich in een spookstadje. Er stonden meer ruimtes leeg, dan dat er gevuld waren met winkels. De gezelligheid en de reuring waren verdwenen in het overdekte winkelcentrum, dat sinds de opening in 1995 niet zo leeg was geweest.

'Geschrokken van de leegstand'

Toen de nieuwe centrummanager Edwin Boomstra vorig jaar zijn eerste wandeling door het centrum van Coevorden, en dus ook door De Gansehof, maakte, schrok hij wel even van de leegstand: "Daar moest wel echt iets aan gebeuren. Ik vroeg me af wat er aan de hand was."

Warenhuis HEMA is eind vorig jaar verhuisd van de achterkant van De Gansehof, aan De Molenbelt, naar de voorkant aan de Friesestraat. De oude ruimte wordt omgebouwd tot een filiaal van een landelijke sportschoolketen. Daarvoor worden de laatste handtekeningen van het huurcontract binnenkort gezet. Ertegenover opent donderdag een Xenos en daarna doen ook een Pets Place, een OKAY Fashion en -waarschijnlijk- een elektronicawinkel hun intrede in De Gansehof. Voor de zomer moet het publiek daar weer kunnen winkelen.

HEMA-manager Maarten Hup over de verhuizing van het warenhuis: "We zaten bijna in ons eentje achter in zo'n groot winkelcentrum. Mensen lopen dan niet snel even binnen. Nu zitten we op een nieuwe locatie en zijn we veel makkelijker te benaderen."

Het is bijzonder dat het winkelcentrum juist in deze tijd van online shoppen en corona weer gevuld wordt met winkels. "Het is nu overal kommer en kwel", ziet centrummanager Boomstra. "Dan is deze ontwikkeling tegen de natuur in. Mijn voorganger en de gemeente hebben hiervoor een basis gelegd."

Investeren in binnenstad

Wethouder Steven Stegen had wel op de plotselinge komst van winkels in De Gansehof gehoopt, maar dit niet meteen voorzien: "Tegelijkertijd hebben we als gemeente, met de provincie, behoorlijke investeringen in de binnenstad gedaan en is bijvoorbeeld autoverkeer weer mogelijk door de Friesestraat. Die besluiten lijken zich uit te betalen", doelt hij op de terugkeer van winkels aan de stationskant van het centrum/

"Misschien is het ook wel een coronaeffect, dat mensen nu ook het genot van het ouderwetse winkelen hebben herontdekt. Sfeer is daarin erg belangrijk", vervolgt Stegen. "Als je gaat winkelen, moet dat goed voelen. Met een muisklik je aankopen bestellen, is maar een kort moment van geluk. Echt even rondkijken is natuurlijk veel mooier."

Huurprijzen omlaag

Jos Geurtjens van het Amsterdamse Kroonenberg Groep, de eigenaar van De Gansehof, is het daarmee eens: "Fysiek winkelen is iets wat mensen altijd zullen blijven doen."

Hij geeft toe dat de vastgoedhandelaar kritisch naar zichzelf is geweest: "Na jaren van veel leegstand in De Gansehof hebben we ook iets gedaan aan de huurprijzen. Die waren blijkbaar aan de hoge kant."

Hij ziet daarnaast een ontwikkeling in vastgoedland als het gaat om huisvesting van winkels. "Het is een trend van de laatste maanden dat winkels zich niet vooral in de Randstad willen vestigen, maar het ook veel aandurven in de periferie (het achterland, red.), zoals wij dat noemen."