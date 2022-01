Van Gelder stapt naar rechter in voorzittersstrijd Gemeentebelangen Tynaarlo

Maar volgens Aeilkema was deze vergadering niet rechtsgeldig, omdat Van Gelder geen voorzitter is en dus gaat Aeilkema door met de partij. Van Gelder wil het er niet bij laten zitten, neemt een advocaat in de arm en stapt naar de rechter.

Aeilkema wierp zich vorig jaar op als lijsttrekker van Gemeentebelangen Tynaarlo. Hij wilde nieuwe politiek bedrijven en was klaar met de politieke spelletjes die volgens hem in de gemeente worden gespeeld. De lokale politiek flink opschudden is zijn doel. Van Gelder en andere leden zijn daarmee akkoord gegaan. Maar volgens Van Gelder trokken daarna steeds meer leden bij hem aan de bel, omdat Aeilkema zijn afspraken niet nakwam en zijn eigen koers voer. Onder andere over de plek op de kandidatenlijst en hoe deze was opgebouwd, ontstond onenigheid. Van Gelder: "Aeilkema heeft de partij gekaapt en zichzelf bovenop een rots gezet."

'Rechter moet beslissen'

"Leden die verknocht zijn aan de partij zeiden: 'We accepteren dit niet. We moeten een ledenvergadering inlassen'", vertelt Van Gelder, die van mening is dat hij nog steeds voorzitter van de partij is. Ook de nieuw beoogde voorzitter Harrie Snuk is door de leden in de vergadering uit de partij gezet. Bij de online vergadering waren zo'n 25 mensen aanwezig. "Vooral de mensen die al langer bij onze partij zitten. Ondertussen heeft Aeilkema ook mensen bij de partij gekregen, maar daarvan hebben wij geen gegevens. We hebben geprobeerd alle leden te bereiken."

"We zitten nu in een impasse en hebben advocaten geraadpleegd", gaat Van Gelder verder. "Die zeggen dat, als het waar is wat wij zeggen, de andere kant niet veel te zeggen heeft. Ik heb helemaal geen ruzie met Aeilkema, maar de rechter moet hier iets over zeggen. Als de rechter zegt dat wij ongelijk hebben, dan is het ook goed. Even goede vrienden. Dan gaan we gewoon weer verder."

'Zwarte dag'

Met nog een kleine twee maanden te gaan voor de gemeenteraadsverkiezingen loopt de spanning op. Vandaag krijgen Aeilkema, burgemeester Marcel Thijsen en de kieslijstcommissie een brief van de advocaat van Van Gelder. Hij wil de partij daarmee terugkrijgen en zal voor 31 januari zijn nieuwe kieslijst inleveren. Eén die afwijkt van de huidige kieslijst, die door Aeilkema is opgesteld. Welke dan rechtmatig is, moet via een kort geding duidelijk worden.

"Hoe het is gegaan verdient niet de schoonheidsprijs", concludeert Van Gelder. Hij ziet vrijdag naar eigen zeggen als een zeer zwarte dag. Achteraf was het beter geweest als Aeilkema een eigen partij had opgericht, zoals hij al eerder zelf opperde, blikt Van Gelder terug. "Dit is totaal niet goed voor de partij."

Reactie Richard Aeilkema

Aeilkema blijft bij zijn standpunt: Jacob van Gelder is geen voorzitter meer en de ledenvergadering was niet rechtsgeldig. Verder wil hij niet reageren.

