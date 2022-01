Drentse viroloog Niesters: 'Nu is de tijd om verder te versoepelen'

"Als je de coronamaatregelen wilt versoepelen, moet je het nu doen." Dat zegt UMCG-viroloog Bert Niesters uit Zeegse. Hij reageert op het advies van het Outbreak Management Team (OMT), dat zaterdag positief advies heeft gegeven over het weer openen van de horeca en de cultuursector. "Veel mensen zijn nu geboosterd en de houdbaarheidsdatum daarvan is beperkt. Als het kabinet nog weken of maanden wacht, is het effect van de booster niet meer aanwezig."

Vandaag bespreekt het kabinet het OMT-advies. Behalve versoepelingen in de horeca en cultuursector adviseert het OMT ook positief over het weer toelaten van publiek bij sportwedstrijden. Morgenavond maakt het kabinet bekend of en hoe de coronamaatregelen verder versoepeld worden. Wat Niesters betreft moet het 'met gezond verstand', dus afstand houden en mondkapjes dragen.

'Langer open dan 20.00 uur'

De Drentse viroloog is wel kritisch op de voorgestelde sluitingstijd van theaters. bioscopen en restaurants. Het OMT adviseert alles om acht uur 's avonds te sluiten. "Ik kan me voorstellen dat de regering besluit de openingstijden iets te verruimen, want je kunt natuurlijk niet de theaters om acht uur sluiten. Die zijn immers niet de hele dag open. Dus ik verwacht dat het kabinet ruimere tijden aanhoudt", zegt de UMCG-viroloog.

Maar er is wel licht aan het eind van de tunnel. De lamp gaat steeds feller branden" Bert Niesters - viroloog

"Datzelfde geldt voor de bioscopen. Daar gaan ook veel mensen overdag naartoe, maar ook veel 's avonds. Als je ze langer open laat, kun je het publiek meer verspreiden en komen alle mensen niet tegelijk naar buiten." In het geval van de horeca moet het kabinet dat per soort gelegenheid bepalen, vindt Niesters. "De vraag is bijvoorbeeld of je langer mag blijven in een horecagelegenheid als je voor acht uur binnen bent."

'OMT-advies belachelijk'

Directeur Albert Jan Vos van Luxor Cinemas in Meppel en Steenwijk noemt het OMT-voorstel met de sluitingstijd om 20.00 uur 'belachelijk'. "Dit zet voor ons geen zoden aan de dijk. Een gemiddelde filmvoorstelling duurt 2,5 uur. Dan zouden we dus om 17.30 uur de laatste film moeten starten. Dat levert geen bezoekersaantallen op waarmee we iets kunnen. Voor ons heeft het dan geen zin om open te gaan.

Tot middernacht open zijn, zoals afgelopen zomer, dat wil de ondernemer uit Hoogeveen graag zo snel mogelijk weer en kan ook best, vindt hij. "Mensen zitten rustig in de zaal, er is geen pauze, geen horeca enzovoort. En als er één plek is die goed geventileerd is, dan is het wel een bioscoopzaal. Dat heeft met regels in het bouwbesluit te maken. Afstand houden kan ook makkelijk", zegt Vos.

Als het kabinet het OMT-advies overneemt, overweegt Vos zijn bioscopen gesloten te houden. "We denken erover om samen met andere bioscopen vandaag nog een statement naar buiten te brengen in de hoop dat we Rutte nog kunnen beïnvloeden."

'Licht aan het eind de tunnel'

Dat het aantal coronabesmettingen momenteel hoger is dan ooit, staat versoepelen volgens Niesters niet in de weg. Hij benadrukt dat de omikronvariant niet zo ziekmakend is als de vorige, de deltavariant. "Het leidt eigenlijk tot een flinke verkoudheid. Het is gewoon echt een ander virus en dat leidt ertoe dat we de maatregelen wat losser kunnen laten en dat dat ook geen impact heeft op de ziekenhuisopnamen."

Het is te vroeg om te zeggend dat de crisis voorbij is, zegt Niesters. "Maar er is wel licht aan het eind van de tunnel. De lamp gaat steeds feller branden."