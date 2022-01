Verhuizing scholen Emmer-Compas en Klazienaveen: oversteken op de schop

De gemeente Emmen gaat in Emmer-Compascuum en in Klazienaveen de oversteekpunten voor fietsers en voetgangers aanpakken. In beide dorpen gaan meerdere scholen samen verder op één locatie. Dit kan extra verkeersdruk veroorzaken op bepaalde plekken. De gemeente wil dit voor zijn en onderneemt actie.

Langs de Wikkel in Emmer-Compascuum verrijst begin dit jaar nieuw kindcentrum waarin vier basisscholen worden ondergebracht. Het gaat om De Meent, De Runde, De Braakhekke en De Triangel. Ook de voorscholen van Stichting Peuterwerk en De Veldwachter verhuizen naar dit gebouw. De fiets- en voetgangersoversteken aan het Hoofdkanaal OZ en WZ en aan de Runde NZ en ZZ worden daarom aangepast.

Fietsdoorsteek

In Klazienaveen gaan basisscholen De Planeet, De Spil en De Viersprong samen verder bij het Esdal College aan de Van Echtenstraat. Momenteel wordt de school verbouwd om ruimte te bieden aan de extra leerlingen. De bestaande fietsdoorsteek op de Dordsedijk wordt daarom aangepast.

Bij de scholen in beide dorpen komt verder een kiss & ride-zone voor ouders die hun kinderen komen brengen en halen. De gemeente kan nog niet aangeven wanneer de aanpassingen worden gemaakt. Wel moet de klus erop zitten voordat de scholen in gebruik worden genomen.

'Voorkomen beter dan genezen'

Dorpsvoorzitter Gerard Gustin van Emmer-Compascuum is blij met de aanpassingen. "Voorkomen is beter dan genezen, dus aanpakken, zeggen wij. Er komen straks meer kinderen naar een locatie in het dorp toe. Dat maakt dat er wat moet gebeuren. Vanuit ouders in het dorp hebben we ook dergelijke signalen ontvangen."

In Klazienaveen maken veel scholieren gebruik van de kruising van de Dordsedijk met de Jonkheer de Jongestraat, valt woordvoerder Jan Gerfen van het dorpsbestuur op. "Een gevaarlijke kruising voor fietsers. Het is gewoon wachten op dodelijke ongelukken als er niets gebeurt."

Een aangepaste doorsteek vindt hij daarom ook een goed plan. "Er moeten wel een paar bomen voor wijken en de bushalte wordt iets verplaatst. Verder komt er nog een aanpassing in de weg om de snelheid omlaag te brengen."