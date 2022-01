Waterschap vindt oorsprong mysterieuze korrels in afvalwater

Waterschap Vechtstromen heeft de oorsprong van de mysterieuze, organische korrels in het afvalwater gevonden. Na onderzoek met de gemeente Coevorden blijkt dat de zaadjes afgevoerd zijn uit een industriële waterzuivering bij een bedrijf in Coevorden.

Duizenden kilo's organische korrels doken vorige week opeens op in het afvalwater in de zuiveringsinstallatie bij Coevorden. De zaadjes moesten zijn geloosd, maar wat het materiaal precies was en waar het vandaan kwam, was vorige week nog onduidelijk. Nu weet Waterschap Vechtstromen in ieder geval waar de zaadachtige korrels geloosd zijn.

Lozer opgespoord

Naar aanleiding van de reportage bij RTV Drenthe heeft het waterschap vijftig tot zestig tips binnengekregen. Toch is het door eigen onderzoek, samen met de gemeente, gelukt om de lozer op te sporen. "De gemeente heeft her en der putdeksels opengetrokken en daar monsters uit het rioolwater genomen. Zo kwamen we in de buurt van het bedrijf, dat we niet bij naam kunnen noemen", vertelt Marc van Langen, van de afdeling Toezicht en Handhaving bij het waterschap.

Korrels nog onbekend

"Daar bleek het materiaal in het slib van een eigen industriële waterzuivering het riool ingestroomd te zijn. Dat is meteen stopgezet", aldus Van Langen. "Wat voor materiaal het exact is, weten we nog niet. Dat zou verder onderzoek moeten uitwijzen."

Het waterschap is blij dat de oorzaak van het probleem snel is ontdekt. Het afvoeren van dit materiaal is duurder dan gewoon zand, maar belangrijker: op den duur zouden leidingen verstopt kunnen raken of storingen in het zuiveringssysteem kunnen optreden.

