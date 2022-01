Tom Egberink treft nummer één van de wereld in halve finale Australian Open

De wedstrijd is een kopie van de Paralympische finale van afgelopen zomer waarin Egberink zilver won.

"Ik kan in ieder geval vrijuit tennissen. Ik heb, denk ik, inmiddels vijf of zes keer tegen Kunieda gespeeld en tot nu toe alles verloren. Maar als je verder wil komen, kom je er toch niet onderuit en dan is het juist goed dat ik vaker tegen hem speel. Daar leer ik alleen maar van", reageert Egberink vanuit Melbourne.

'Rustiger opbouwen'

"Vergeleken met de Paralympische finale moet ik ervoor zorgen dat ik het wat rustiger opbouw. Ik wilde toen te graag. Ik moet zorgen dat ik langer in de rally blijf", analyseert de Drent.

Zijn 37-jarige rivaal van komende nacht won al 25 grandslamtitels in het enkelspel en 21 in het dubbelspel. Op de Paralympics in 2004 won hij goud in het dubbeltoernooi. Daarna volgden ook drie gouden medailles in het enkeltoernooi op de Spelen van 2008, 2012 en 2021.

Komende nacht

De wedstrijd tegen de Japanner Kunieda zal komende nacht rond 3.00 uur Nederlandse tijd worden gespeeld. Egberink moet rond 13.00 uur Australische tijd aantreden. "Op het heetst van de dag is het hier 35 tot 40 graden. Je moet wel oppassen als je vol in de zon staat. Maar over het algemeen kan ik er goed tegen", besluit de 29-jarige Drent.

Door een gelukkige loting speelde Egberink zaterdag- op zondagnacht de kwartfinale tegen de Australische wildcardhouder Ben Weeks. Tegen de nummer 24 van de wereld werd het eenvoudig 6-1 en 6-1.

Nummer zeven van de wereld

Egberink heeft zich mede door het zilver op de Paralympics opgewerkt naar de zevende plek op de wereldranglijst. "Straks na de Australian Open sta ik zelfs zesde, omdat ik hier al één ronde gewonnen heb. De top zeven wordt altijd uitgenodigd voor grandslams. Ik kan nu eindelijk beginnen met oogsten. Op de grandslams zijn de meeste punten te verdienen en valt er ook het meeste prijzengeld te winnen."

Uitgeschakeld in dubbel

Afgelopen nacht verloor de Drent samen met Weeks in het dubbeltoernooi van de Britse topfavorieten Alfie Hewett en Gordon Reid. Met de setstanden 7-5 en 6-2 werd Egberink in dat toernooi uitgeschakeld.

Vijfde grandslam

In 2012 won Egberink, als broekie van 19, het dubbeltoernooi van Wimbledon. In totaal speelde hij vier keer het grastoernooi in Londen. De Australian Open is nu zijn vijfde grandslam.