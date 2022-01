Meidengroep in Meppel werkt aan eigen kledinglijn en skateobjecten

Sinds mei 2020 komen zo'n zeven à acht meiden iedere woensdagmiddag bijeen op industrieterrein Noord in Meppel. Het was oorspronkelijk één van de vijf projecten van de maatschappelijke diensttijd in Meppel. Tijdens het project maken de meiden iets voor andere jongeren in de stad en daarnaast is het voor hen vooral een fijne plek om samen te werken. Het project is zo'n succes dat de meiden nog steeds bij elkaar komen.

Sommigen zijn er iedere week. Meike Dingsté is er vanaf het begin al bij, net als Plamedie Snijder en Vera Timmer. Renee Nieuwenhuizen is er vandaag voor het eerste. "Ik wist niet zo goed wat ik kon verwachten", vertelt ze. "Maar het heeft goed uitgepakt. Het is fijn om hier te zijn. Ik kom zeker volgende keer weer."

Skateobject

Deze middag doet Renee mee met één van de projecten van de groep en dat is het maken van een skateobject. Het is al in elkaar gezet en nu is het verven, verven en nog eens verven. Een paar meiden kent elkaar van het skaten. "Het idee is om skateobjecten te maken die dan in een garage geplaatst kunnen worden", vertelt Meike. Over zo'n drie weken moet het object klaar zijn.

Wat houdt het project in? De groep heeft al enkele acties uitgevoerd. Die waren vooral gericht op waar de groep in eerste instantie mee bezig wilde gaan; het bespreekbaar maken van taboes, zoals LHBTIQ+, depressies, eenzaamheid onder jongeren en catcalling (straatintimidatie). De meiden hebben tekeningen met stoepkrijt gemaakt in de straten in Meppel met boodschappen erop. Er zijn verspreid door Meppel happy stones gelegd en er zijn seedsbombs (een met aarde en voeding samengepakte bal bloemenzaad, red.) in Meppel uitgestrooid voor een beter milieu.

Renee gaat op haar eerste dag ook aan de slag met een ander project: de meidengroep wil graag een eigen kledinglijn. "We hebben zoveel ideeën, ik kan ze niet eens allemaal meer opnoemen", lacht Vera Timmer. Die ideeën kunnen ze in de 'fabriek' van Cement Coaching & Dagbesteding tot uiting laten komen. Jongerenwerker Myrthe Lugtmeier omschrijft het project onder meer als talentontwikkeling. Maar het is veel meer dan dat.

"Je kan hier je ei kwijt. Het is hier veilig", zegt Meike Dingsté. "We zijn gezellig met zijn allen bij elkaar. Het is een uitlaatklap, vrijetijdsbesteding. Je kan hier leuke luchtige gesprekken hebben, maar ook gewoon vertellen wat je dwarszit. Je krijgt mentale steun. Er is ruimte om huiswerk te maken en we eten altijd samen. Je kunt hier overal over praten. Zit je ergens over in, wil je iets kwijt, kunnen we het hier over hebben."

Online les

Lugtmeier heeft bij de taskforce corona van de gemeente Meppel een aanvraag gedaan voor financiering. Die is goedgekeurd. "We kunnen nu het komende jaar doorgaan", zegt de jongerenwerker. Het project is in tijden van corona een opvang geworden voor de meiden. Scholen waren immers dicht, lessen werden online gegeven. Meike: "Dan zit je maar een hele dag binnen. Je hebt veel minder contacten en je hebt minder beweging tussendoor. Als je daar vanaf een afstand naar kijkt, ziet dat er treurig uit. Je kan er een beetje depressief van worden. Hier heb je die contacten, beweging en afleiding."

Meike spreekt van een sterke sociale cohesie in de groep. De mond van Plamedie valt open. "Jij moet woordvoerder worden", grapt ze. "Jij kan het zo goed omschrijven." Myrthe Lugtmeier lacht mee: "Dat is dus haar talent, dat kan ze hier mooi ontwikkelen."

Slang doorbreekt taboes

De hele groep - ze noemen zichzelf Guerilla Crew - heeft een logo gemaakt voor het project. Het bestaat uit een regenboog, met een slang in vraagtekenvorm eronder. De regenboog slaat terug op de oorsprong van de groep; meer aandacht vragen voor taboes, zoals LHBGT+. "De slang doorbreekt die taboes", zegt Meike. "En het vraagteken is voor wat we nog allemaal willen gaan doen."

De bedoeling is om het logo te laten terugkeren op de kleding die de meiden gaan maken. "En wellicht ook nog wel op tassen", voegt Plamedie toe. "Het lijkt ons heel vet om een eigen kledinglijn te maken", vertelt Plamedie. "Zie het als fast fashion", reageert Vera Timmer.