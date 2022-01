Camping Ronostrand ontvangt ton subsidie

"We hebben echt wat te vieren," vertelt Gieneke Hartlief blij. "Een ton is natuurlijk een mooi bedrag om onze plannen uit te voeren. Naast het bouwen van nieuwe vakantieverblijven willen we graag een trimbaan waar we sportlessen kunnen gaan geven."

'Best wel een eisenpakket'

Camping Ronostrand doorliep eerder ook een traject van het Recreatie Expert Team (RET) van Vitale Vakantieparken Drenthe en is nu het eerste park dat zowel aan het RET- als het REX-programma deelneemt. De camping bestaat al vijftig jaar en wil een duurzaam recreatiepark zijn. Voordat camping Ronostrand een ton toegewezen kreeg moest de gemeente toestemming geven voor de plannen. "Het was best wel een eisenpakket," zegt Hartlief. "Maar het was het meer dan waard."

Het ultieme doel

Vakantieparken die bijdragen aan de ontwikkeling van Drenthe als dé vrijetijdsbestemming van Nederland komen in aanmerking voor de subsidie. Kwaliteit, innovatie, de Drentse identiteit en duurzaamheid staan hierbij centraal volgens het programma Vitale Vakantieparken. Het ultieme doel is Drenthe als toeristische topbestemming op de kaart te zetten.

