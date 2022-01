Bijna 1.400 Drentse coronabesmettingen vastgesteld, een persoon overleden

De maximale testcapaciteit is bereikt (Rechten: Edwin van Stenis/RTV Drenthe)

In Drenthe zijn afgelopen etmaal 1.395 coronabesmettingen vastgesteld, blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Er werd een nieuw Drents sterfgeval gemeld.

Gemiddeld zijn er de afgelopen zeven dagen 976 besmettingen per dag gemeld in Drenthe. De afgelopen dagen waren er recordaantallen positieve testuitslagen in Drenthe. Zaterdag meldde het RIVM 1.261 positieve gevallen, gisteren waren het er 1.459.

Het Drentse sterfgeval dat door het RIVM is gemeld, betreft het overlijden van een inwoner van de gemeente Assen. Het doorgeven van sterfgevallen als gevolg van het coronavirus loopt soms vertraging op, waardoor niet duidelijk is wanneer de Assenaar precies is overleden.

Aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en overlijdens met het coronavirus sinds 27 februari 2020 (bron: RIVM, 24-01-2022)

Gemeente Positieve tests Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 3601 (+82) 10 23 Assen 9736 (+185) 85 26 (+1) Borger-Odoorn 3680 (+55) 39 23 Coevorden 6415 (+82) 68 35 Emmen 19294 (+289) 231 97 Hoogeveen 10419 (+198) 101 48 Meppel 5802 (+109) 40 37 Midden-Drenthe 4809 (+68) 45 32 Noordenveld 4380 (+77) 41 28 Tynaarlo 4359 (+78) 31 26 Westerveld 2571 (+55) 23 23 De Wolden 4488 (+104) 44 32 Onbekend 564 (+13) 0 0

Landelijke cijfers

Voor de tweede dag op rij zijn er landelijk ongeveer 65.000 positieve uitslagen van coronatests geregistreerd. Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 64.757 bevestigde besmettingen doorgegeven aan het RIVM. Dat is iets lager dan het recordaantal van 65.351 positieve tests op zondag.

Het RIVM kampt nog steeds met een grote achterstand, maar die is wel iets kleiner geworden. In de afgelopen zeven dagen zijn zo'n 46.000 positieve tests nog niet geregistreerd. Op zondag stond de teller op zo'n 48.000 positieve tests over zes dagen.

Maximale testcapaciteit

De laboratoria die vaststellen of geteste mensen het coronavirus onder de leden hebben, bereiken vandaag hun maximale capaciteit. Die ligt op 150.000 testmonsters per dag. Dat laat de overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland weten.

Het is niet mogelijk om meer mensen te testen dan nu al gebeurt. Daardoor kan het gebeuren dat mensen langer moeten wachten op hun test wanneer ze proberen een afspraak te maken.

Ziekenhuizen

In Drenthe liggen op dit moment 12 mensen met een coronabesmetting in het ziekenhuis, 2 daarvan liggen op de intensive care, meldt het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland.

Landelijk liggen er nu nog 1.141 patiënten met het coronavirus onder de leden in het ziekenhuis. Dat zijn er 48 meer dan zondag, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Op de intensive cares nam het aantal covidpatiënten wel verder af. Daar liggen momenteel nog 262 coronapatiënten, 13 minder dan zondag.

