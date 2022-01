Bouw Emmer Knarrenhof staat gepland voor juni

Het Knarrenhof gaat bestaan uit 23 huizen, waaronder 16 koopwoningen (vraagprijs vanaf 265.000 euro). Het concept is in de tussentijd wat bijgeschaafd. Aanvankelijk zou woningbouwcorporatie Lefier de verhuur van zeven stuks voor zijn rekening nemen.

Volgens Beens is het niet gelukt om tot een samenwerking te komen. "In plaats daarvan hebben we deze omgezet naar vier sociale huurkoop- en drie sociale-huurwoningen.

Handje helpen

De prijs voor de huurkoopwoningen komt ergens tussen de 220.000 en 250.000 euro te liggen. "Bij deze laatste categorie ondergaan belangstellenden een inkomenstoets om te zien of zij zich echt geen reguliere koopwoning kunnen veroorloven." Al eerder werden vier starterswoningen uit de plannen geschrapt.

Met de belangstelling zit het overigens wel goed. Hoewel de officiële verkoop pas in maart of april begint, is de helft tot driekwart van het aanbod al onder optie, aldus Beens.

Hoewel de naam anders doet vermoeden zijn zowel jong als oud welkom op een Knarrenhof. Het idee is dat beide groepen elkaar hier en daar een handje helpen. "Maar het is vooral 55-plus die goed is vertegenwoordigd tussen de aanvragen", aldus Beens. "Jongeren ontbreken ook niet op de lijst, maar het is wel een kleinere groep."

Tweede Knarrenhof

Wie uitkijkt naar zijn of haar nieuwe stulpje aan de Meerstraat, moet nog even geduld hebben. Beens verwacht dat het Knarrenhof op zijn vroegst begin 2023 wordt opgeleverd.

Inmiddels lopen er ook gesprekken over een tweede Knarrenhof in Emmen. Beens kan daar vooralsnog niets over zeggen.

Bij het archeologische onderzoek werden overigens enkele potscherven gevonden. "Maar geen bijzondere vondsten, hoor", aldus Beens. "Het staat de bouwplannen in ieder geval niet in de weg."