Meppel gaat in debat over biomassacentrale

Het college van burgemeester en wethouders van Meppel wordt op het matje geroepen door de gemeenteraad over problemen met de biomassacentrale. Het debat over de centrale staat twee keer op de agenda. Donderdag moet het hele college zich verantwoorden voor de problemen. Een week later staat een debat over de toekomst van de centrale op de agenda.

In aanloop naar de debatten komt het college met een brief waarin de mogelijkheden voor die toekomst uiteengezet worden. Daarbij is een van de mogelijkheden ook een faillissement van het project.

Zorgenkindje

De centrale is al langer een zorgenkindje van de gemeente. Zo'n tien jaar geleden werd biomassa gezien als dé duurzame bron voor verwarming van huizen. In Meppel werd daarom een energiebedrijf opgericht (MeppelEnergie), met de gemeente Meppel als grootaandeelhouder. Het bedrijf levert warmte via een warmtenet van vierhonderd huishoudens.

De warmte wordt ingekocht bij een biomassacentrale. Het eindproduct is volgens velen rampzalig: de gebruikers betalen veel geld. Meer dan de buurman die gasverwarming heeft. Daarnaast veroorzaakt de centrale stank-, geluids- en rookoverlast.

Verleden en toekomst

Het debat is op initiatief van SP, VVD, GL, D66, PvdA en CU. "We hebben heel lang de druk opgevoerd. Inmiddels snapt het college ook dat er iets moet gebeuren", zegt Xander Topma (SP). Hij vindt het belangrijk dat er twee verschillende debatten zijn: één over het verleden en één over de toekomst.

"Die scheiding moest. Het is een belangrijke vraag hoe dit zover heeft kunnen komen. Dat is een vervelende vraag natuurlijk. Uit strategisch oogpunt willen ze daar waarschijnlijk niet te lang bij stilstaan. Vermoedelijk kwam daarom ook opeens de brief met mogelijkheden naar ons toe. Het lijkt alsof ze hiermee de aandacht wel van de verantwoording af willen houden."

Topma ziet daar naar eigen zeggen een patroon in. "In het verleden is het college niet proactief met informatie geweest. De raadsleden hebben altijd vragen gesteld. Het college wist dat we dicht op de bal zitten, maar veel informatie kwam er niet. Als je vraagt naar het verleden, komt vaak het antwoord dat het beter is om naar de toekomst te kijken, omdat bewoners daar meer aan hebben. Donderdag is die mogelijkheid er niet voor de wethouder. Dan gaat het alleen om terugkijken."

Faillissement

Uit de brief van het college van Meppel blijkt dat er een wens is voor 'ontvlechten'. De gemeente is voor 50 procent aandeelhouder in het warmtenet, maar moet ook handhaven op de biomassacentrale als er overlast is. "De dubbelrol van de gemeente als aandeelhouder en als bevoegd gezag wordt als belemmerend ervaren, voornamelijk als het gaat over de vraag of wij er wel voldoende voor onze inwoners kunnen zijn", schrijft het college.

Als het faillissement wordt aangevraagd op het verlieslatende project is de relatie daarmee 'ontvlochten'. Raadslid Topma snapt dat het college met die optie komt. "Er is veel geïnvesteerd en dus is er een hoge schuld. Dat zorgt onder meer voor de hogere kosten. Na een faillissement kan wellicht een andere partij het overnemen, maar dan zonder de schulden."

Hij twijfelt wel of faillissement goed is voor de inwoners. "De gemeente raakt daarmee alle invloed kwijt en kan dan dus ook niet meer de goede dingen doen. Daarnaast is het de vraag welke partij er dan inspringt. Als het een marktpartij is dan zal zie zoveel mogelijk willen verdienen dus weinig kans dat de tarieven dan omlaag gaan."

"Wat je wel ziet, is dat er eindelijk wat gebeurt. Het heeft jaren op zijn gat gelegen, maar eindelijk is er beweging. Nu is het nog de vraag welke kant we op gaan bewegen", besluit Topma.

