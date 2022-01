Kerkenraad Wapserveen puzzelt met alternatief gebruik kerkgebouw

Het advies om kerken niet alleen religieus te gebruiken komt uit een onderzoek waarin ambtenaren en externe adviesbureaus in gesprek gingen met alle kerkbesturen. De bevindingen zijn duidelijk.

"Het overheersende beeld is dat alle kerken, op een enkeling na, een onzekere toekomst zien, binnen nu en tien tot vijftien jaar. Sommigen al binnen vijf jaar," luidde de conclusie. Als er niks gebeurt, dreigen zeven van de elf dorpen in Westerveld de enige kerk met religieuze functie te verliezen.

Onderlinge concurrentie

In Wapserveen worstelen ze met de toekomst van de kerk. In het kleine dorpskerkje komen een keer per twee weken ongeveer 30 mensen samen. "We hebben hier het geluk dat we maar één kerk hebben en maar één openbare school. Daar moeten we dankbaar voor zijn, want we hebben over en weer nooit problemen of onderlinge strijd", vertelt Hendrik Westenbrink, voorzitter van de kerkenraad Westerveld.

"Aan de andere kant zijn we natuurlijk een klein dorp. Een lintdorp, de kerk staat er niet middenin. Als ik kijk naar wat we zouden willen organiseren dan zit je ook met het dorpshuis hier. Je wil geen concurrent zijn."

Uitgaven

De grootste kostenposten voor de kerk in Wapserveen zijn het onderhoud van de pastorie tegenover de kerk en de klokkenstoel, het originele bouwwerk van klokken naast de kerk. In 2011 vond een verbouwing in de kerk plaats waardoor deze zelf in een goede staat verkeerd. "We betalen voornamelijk voor elektriciteit. De verwarming gaat al helemaal gasloos. We zouden graag een paar zonnepanelen op het dak van de kerk leggen, maar het is een monument en dat gaat helaas niet."

Inkomsten

De kerk heeft dit jaar twee bruiloften waar de kerk aan verdiend. Ook worden er stilte- en meditatiediensten gehouden. Daarnaast neemt het ledenaantal niet af en worden er, als de coronaregels het toelaten, ook concerten gegeven met de klokkenstoel, het originele bouwwerk van klokken naar de kerk. "Staat de kerk anders 14 dagen leeg? Nee, dat vinden wij zonde. We proberen zoveel mogelijk te organiseren maar dat is niet eenvoudig. Als je kijkt naar klokkenstoelconcerten: toen wij daar dertig jaar geleden mee begonnen waren we de enige. Nu is er meer concurrentie want heel veel kerken doen dat al."

Westenbrink noemt de puzzel wel een 'worsteling' al is het grootste bedreiging het vrijwilligerstekort. "We hebben al jaren vacatures in de kerkenraad en het is heel lastig om mensen te vinden die daar de schouders onder willen zetten. Dat baart ons eigenlijk meer zorgen dan de financiën."

Komt het goed? Westenbrink lacht. "Ik heb een notulen gelezen uit de jaren '60 waarin een dominee voorspelde al dat we binnen vijf jaar geen kerk meer zouden hebben in Wapserveen. We zijn er nog steeds. Ik denk dat het nog 100 jaar zo door kan, als we de bezetting in de kerkenraad wat kunnen aanvullen."

Kerken in Westerveld worden waarschijnlijk minder religieus ingezet (Rechten: RTV Drenthe / Josien Feitsma)

