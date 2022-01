Ook na 200 afleveringen weet Dr. Pol van geen ophouden

Al tien jaar weet Jan-Harm Pol kijkers over de hele wereld te boeien in de televisieserie The Incredible Dr. Pol. Aan stoppen denkt de uit Wateren afkomstige dierenarts niet. "Ik vind mijn werk fantastisch."

De 79-jarige Drent heeft al veertig jaar een dierenkliniek in de Amerikaanse plaats Weidman, in de staat Michigan. Sinds 2011 kan de hele wereld van zijn werk meegenieten. "Toen Charles (zijn zoon, red.) tien jaar geleden kwam en zei: 'Dad, we moeten een realityshow van je maken', dacht ik gut nog aan toe man, wie wil er nou naar mij kijken? Een ouwe kerel die zijn overhemd uittrekt."

Dat bleken er verrassend veel, de serie op National Geographic werd een succes en Pol staat aan de vooravond van de tweehonderdste aflevering. Zoon Charles had dus goed gezien dat zijn vader het goed zou doen op camera. "Hij heeft dus gezegd: 'Gewoon je werk doen'. En dat is dus wat wij doen. Als wij een klap krijgen in de film, dan doet dat echt zeer. Wat we filmen is echt. Ik geloof dat dat het is wat werkt."

Familie

Ook Pol zelf heeft er nog altijd plezier in na twintig seizoenen. "In de kliniek werken 15 mensen, er werken 20 tot 25 mensen in de filmcrew. Maar het zijn altijd dezelfde mensen die na vakantie hier terugkomen. De belangrijkste filmer komt hier al tien jaar, het voelt als familie."

En ook het werken als dierenarts verveelt hem geen moment. "Als je werk je hobby is, dan werk je nooit. Ik vind mijn werk fantastisch, het is altijd weer een uitdaging om het goed te doen. We doen hier operaties op de paarden die we op school nooit geleerd hebben."

Zo heeft hij onlangs nog twee veulens van de dood gered. De dieren hadden een gebroken poot, en dat is normaal gesproken einde verhaal. "We hebben ze in het verband gezet en beide zijn weer gezond en rennen weer rond. Als het goed gaat, is het fantastisch", zegt Pol. Daarbij komt volgens hem zijn Drentse roots naar voren. "Het is gewoon boerenverstand, soms moet je het gewoon doen en doe je je best. Je moet het altijd proberen. Als je het nooit probeert, weet je nooit of het lukt."

Even terug

Dr. Pol krijgt fanmail van over de hele wereld en is ook in zijn geboortestreek populair. In 2016 stonden er rijen mensen te wachten bij het RTV Drenthe-pand in Assen om een handtekening te halen. Pol hoopt komend jaar weer naar zijn Nederlandse fans te komen. "Er staat een tournee gepland voor het najaar, maar die is al twee keer eerder afgezegd because of covid", zegt Pol. Dan kan hij meteen zijn neef bezoeken die nog in Wateren woont, zijn broer die daar ook woonde overleed onlangs. "Ik hoop echt dat het dit najaar doorgaat. Dan slapen we in Diever en rijden we vanaf daar naar alle theaters."

