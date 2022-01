Jacco vindt nieuwe collega en vriendschap in Syrische vluchteling Yamin: 'Ik leer veel van hem'

Een jaar geleden kruisen per toeval de paden van Logtenberg en Hamwy. Statushouder Hamwy is opzoek naar werk en Logtenberg op zoek naar personeel. "Na een gesprek besloten we het te proberen", vertelt Logtenberg. "Al vrij snel had ik door dat hij een goede kandidaat zou zijn voor ons bedrijf. Heel sociaal en heel secuur met zijn werk. Dat is precies wij wat ook willen uitstralen."

Intrekken bij de baas

Hamwy wordt door zijn nieuwe baas uit het azc gehaald en trekt bij hem in. "De omstandigheden waren niet goed in het azc. Dus ik besloot hem te vragen om bij mij te komen wonen." De Syriër besluit het te doen. "De eerste weken waren wel moeilijk. Andere taal en communiceren deden we via een app op de telefoon", legt Hamwy uit. "Maar stap voor stap ging het steeds beter."

Inmiddels heeft Hamwy zijn gezin naar Nederland kunnen halen en hebben ze een eigen woning in Hoogeveen. "Het geeft veel rust in mijn hoofd dat mijn gezin nu hier is in Nederland." Logtenberg is nog steeds tevreden over hem en leert ook van Hamwy bepaalde dingen. "In zijn cultuur is respect en het gezin heel belangrijk. Ik vind het mooi om daarover te leren."