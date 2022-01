Handbalmannen met Falke verliezen kansloos van Denen

De Nederlandse handballers hebben hun tweede nederlaag geleden in de hoofdronde van het EK in Hongarije en Slowakije. De door corona geplaagde ploeg met Emmenaar Tommie Falke was in Boedapest niet opgewassen tegen wereldkampioen Denemarken en verloor met ruime cijfers: 23-35.

Nederland moest het doen zonder acht besmette spelers die in quarantaine verblijven, onder wie topscorer Kay Smits en eerste doelman Bart Ravensbergen.

Onmogelijke opgave

Al snel werd duidelijk dat het met de veelal in allerijl ingevlogen vervangers zoals Falke, een ongelijke strijd werd tegen de Scandinavische grootmacht. De makkelijk scorende Denen liepen in de eerste helft al snel weg van Oranje. Doelman Thijs van Leeuwen, de tot dit weekeinde onbekende oproepkracht die zaterdag in de gewonnen wedstrijd tegen Montenegro nog de held van de ploeg was, kreeg nu de ballen om zijn oren. Bij rust leidden de Denen al met 21-12.

Nederland wilde zich niet laten wegspelen en verzette zich taai in de tweede helft. Dani Baijens ontpopte zich tot waardig vervanger van spelmaker Luc Steins en scoorde zes keer, maar Ivar Stavast, Niko Blaauw en Tom Jansen, doorgaans tweede keus, lieten zich eveneens aanvallend gelden. De Denen, met grote vedette Mikkel Hansen in hun midden, lieten de Nederlanders echter geen moment in de waan dat ze kans maakten. In de slotfase liep het verschil in doelpunten op naar 12.

De ongeslagen Denen zijn door de zege al op 8 punten gekomen en zeker van een plek in de halve finales. Oranje blijft op 2 punten staan en heeft alleen nog een wedstrijd tegen Kroatië voor de boeg.

