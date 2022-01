Horeca waarschijnlijk tot 22.00 uur open: 'Eindelijk kunnen we gasten weer een avondvullend programma geven'

Twee koks staan in de keuken de ingrediënten klaar te maken en ondertussen neemt de gastvrouw de bestellingen op. Alles staat in de startblokken om woensdag op te kunnen.

"Afgelopen vrijdag hebben we de gok genomen", vertelt eigenaar Hendrik-Jan Lip. "Je kunt namelijk niet in één dag je restaurant optuigen. De afgelopen dagen hebben we de menukaart op orde gebracht, het personeel instructies gegeven, noem maar op. Daar gaat echt wel wat tijd in zitten", vertelt Lip.

Verruimde sluitingstijd

Vanmiddag vergaderde het kabinet over de aankomende versoepelingen. Het leek er lang op dat het zou beslissen om de horeca- en cultuursector een sluitingstijd op te leggen van 20.00 uur 's avonds. Maar nu lijken de sectoren toch langer open mogen blijven: pas vanaf 22.00 uur moeten de deuren zijn gesloten.

En dat is een opluchting, zegt Lip. "Je wil mensen een volledig avondvullend programma geven", zegt hij. "Dat lukt gewoon niet als je om 20.00 uur moet sluiten."

Personeelsuitval

Hoewel de meeste sectoren dus vanaf woensdag weer in bedrijf zijn, is het nog spannend of alle bedrijven hun personeelsbestand op orde kunnen houden. In het onderwijs bijvoorbeeld zitten hele klassen thuis door quarantaine van een leerkracht. Zulke gevallen kunnen zich ook voordoen in de horeca, waar het personeel al dun gezaaid is. "Het is afkloppen, maar tot nu toe hebben we er geen last van", vertelt Lip. "We hebben een goed personeelsbestand dus we gaan ervan uit dat we volle bak open blijven."