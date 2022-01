Meerdere grote vernielingen zorgen voor de helft meer schade rond jaarwisseling

In verschillende gemeenten zorgden grotere vernielingen voor een stijging in het schadebedrag. Zo werd in Meppel de geluidswal aan de Randweg/Europalaan vernield. Alleen al de kosten voor het herstel aan de geluidswal wordt geschat op zo'n 12.000 euro. In de gemeente Noordenveld steeg het bedrag met zo'n 15.000 euro vanwege de in de brand gestoken vissteiger aan de Loop in Roden.

Toename in vernielingen van afvalbakken en verkeersborden

Ook in de gemeente Hoogeveen was één vernieling verantwoordelijk voor het grootste schadebedrag. In Nieuwlande waren er vernielingen bij MFC De Opsteker.

De meerderheid van de Drentse gemeenten maakt melding van een toename van het aantal vernielingen van afvalbakken, verkeersborden en lantaarnpalen. Alleen de gemeenten Emmen en Tynaarlo maken melding van een afname van het aantal vernielingen. "Maar iedere schade is er één te veel", schrijft burgemeester Thijsen van Tynaarlo.

In geen enkele gemeente worden de kosten verhaald op de vernielers, omdat de daders onbekend zijn.

Schade aan gemeentelijke gebouwen, andere openbare ruimtes en verkeersborden tijdens de jaarwisseling, per gemeente en in euro's:

Gemeente Jaarwisseling 2021/2022 Jaarwisseling 2020/2021 Jaarwisseling 2019/2020 Aa en Hunze 4.000 1.488 2.050 Noordenveld 18.500 0 0 Emmen 12.500 10.000 15.000 Midden-Drenthe X 10.300 6.500 Assen 33.500 22.200 15.000 Coevorden 7.500 12.500 12.500 Borger-Odoorn 3.000 2.000 5.000 De Wolden 12.500 3.750 3.750 Hoogeveen 20.000 20.000 20.000 Meppel 17.500 8.000 10.000 Tynaarlo 2.500 2.000 10.000 Westerveld 2.000 2.000 2.000 TOTAAL 133.500 94.238 101.800

Geen dwangsommen

In bijna alle gemeenten zijn geen dwangsommen opgelegd in verband met het mogelijk organiseren van een feestje tegen de toen geldende coronamaatregelen in. Alleen in de gemeente Westerveld was er sprake van twee preventieve lasten onder dwangsom, omdat er mogelijk een feestje georganiseerd werd. Die dwangsommen zijn uiteindelijk niet opgelegd.

De cijfers van de gemeente Midden-Drenthe ontbreken in dit overzicht. Die cijfers waren ten tijde van de publicatie niet beschikbaar.

